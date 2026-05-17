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全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

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115會考五科解答出爐…考生快來對答案！各科試題與難易度分析全掌握

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115國中教育會考英文科 完整試題及全部答案

聯合報／ 記者柯美儀許維寧陳宛茜馮靖惠董俞佳／台北即時報導
115年國中教育會。記者黃義書／攝影
115年國中教育會。記者黃義書／攝影

115年國中教育會考17日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為準。

五科解答看這裡

圖／心測中心提供
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圖／心測中心提供
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英語聽力

圖／心測中心提供
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115會考 英文科 解答 國中教育會考

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今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日為自然、英語、英聽。

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