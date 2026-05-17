115國中教育會考國文科 完整試題及全部答案

國中會考今天第二天，上午第一節考自然科，桃園市有得雙語中小學陳同學、復旦高中國中部學生都覺得今年題目整體難易度中間偏容易，沒有太多的綜合題，不過和昨天社會科一樣，圖表題目多幾乎占一半，平時如果沒有多接觸這類題，答題會比較吃力。

2026-05-17 10:42