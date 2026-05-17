115國中教育會考社會科 完整試題及全部答案

115年國中教育會考今落幕，台南市補習教育事業協會副理事長劉修甫分析，今年報考人數雖較去年回流600人，但因少子化關係，南一中、南女中今年錄取人數恐各減17人，分別為572人、570人，今年南一中和南女中預估門檻分數分別會落在28.8分和26.8分。

2026-05-17 15:40