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115國中教育會考社會科 完整試題及全部答案

聯合報／ 記者柯美儀許維寧陳宛茜馮靖惠董俞佳／台北即時報導
115年國中教育會考登場，不少校長帶著學校老師及家長會成員，高舉加油牌，成列的站在校門口，為考生加油打氣。記者黃義書／攝影
115年國中教育會考登場，不少校長帶著學校老師及家長會成員，高舉加油牌，成列的站在校門口，為考生加油打氣。記者黃義書／攝影

115年國中教育會考17日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為準。

五科解答看這裡

圖／心測中心提供
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圖／心測中心提供
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115會考 社會科 解答 國中教育會考

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