國中會考第二天 東勢警加強交通安維守護考生安全
115年國中教育會考昨天和今天舉行，為維護考場周邊交通秩序與應試安全，台中市東勢警分局規劃「東勢高工國中會考安全維護勤務」，昨天和今天早上6時至下午5時，編排現場指揮官、機動組及交通疏導等勤務，投入多名制服警力執行安全維護與交通疏導工作，讓考生安心應試。
東勢警分局表示，國中教育會考攸關學生升學與未來發展，為避免考試期間因交通壅塞、噪音干擾或人車動線混亂影響考生情緒與作答表現，警方特別針對東勢高工考場周邊道路加強交通整理與巡邏勤務，並視現場狀況機動調整交通疏導作為，防止違規停車及交通阻塞情形發生，確保考生進出考場安全順暢。
警方指出，考試期間除加強周邊交通秩序維護外，也同步落實噪音防制作為，呼籲民眾行經考場周邊道路時，務必減速慢行、停讓行人，避免鳴按喇叭或製造高分貝噪音，共同維護良好的應試環境；另提醒接送考生之家長，請遵守現場員警及義交指揮，切勿違規停車或併排臨停，以免影響車流及其他考生通行動線。
警方呼籲各補習班及相關業者，切勿於考場出入口周邊發放傳單、旗幟或宣傳品，避免造成考生動線混亂及交通壅塞，共同維護考場秩序與安全。
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