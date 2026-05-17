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誤帶量角器 會考首日數學科違規最多

聯合報／ 記者柯美儀許維寧／台北報導

國中會考首日狀況多，一整天下來，累計有二○三件違規案件，其中又以提前翻閱試題本、攜帶量角器或附量角器功能文具以及隨身攜帶非應試用品等三類型為主。社會科原有一件「惡意擾亂試場秩序」個案，後經了解考生因情緒與行為需特別關照，改列一般違規。

根據闈外辦公室統計，昨天首節社會科就有五十五件違規案件，數學科更多，有七十七件違規，其中有四十五件為攜帶量角器入場，違規件數明顯較去年增加；國文科則有卅二件、國文寫作測驗卅九件違規。

其中社會科，原本有一件嚴重違規「惡意擾亂試場內、外秩序，情節嚴重」，但隨後改列為一般違規行為。闈場外辦公室主任委員王延煌表示，該案考生第一節社會科考試時，不由自主行動、起身，經制止後仍繼續動作，但經近一步了解，發現該生情緒、行為上需要特別關照，「他不是不想控制，是沒辦法控制。」考量到該案是需要特別關照的學生，並非惡意，因此改為一般違規行為。

會考首日也有數起損壞試題本違規，王延煌說明，考生多是在試題本上作畫或汙損試題本。上述違規案例，最終都會交由考區試務會以及全國試務會經討論後確認。

此外，首日共有三名考生啟動備用試場，包括一名因臨時身體狀況經醫師開立診斷者，以及一名因情緒焦慮恐影響他人者，均於社會科起使用備用試場；另有原列為嚴重違規個案的考生，於數學科轉入備用試場應試。

115會考 數學科

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