出題新穎 數學科題幹落落長
會考昨第二節考數學科，教育部安排國高中教師協助解題。解題教師表示，今年試題具備鑑別度且難易度適中，出題新穎，題組題將車輛實際速率與指示速率關係式、法規入題，考驗學生能否擷取題目關鍵並轉化為數學知識。不過不少考生認為，很多題幹「落落長」，「國文感很重」，對閱讀力差的學生而言較吃力
北市北投國中教師林柏嘉表示，今年試題最多的類別為代數與函數、幾何，兩類分別有九道試題，數與量則有七題，資料與不確定性二題，計廿七題。試題逐步由基本觀念銜接至應用，挑戰性也逐步提升，十八題後稍微困難，學生須具備推理能力。
林柏嘉也分析，題組設計依舊精彩，如廿三至廿五題組，提供車輛實際速率與指示速率關係式，從法規「實際速率須小於指示速率」切入。試題分別探討，當表速達時速一百廿公里時，實際速率最大與最小值；輪胎轉速與實際速率的關係；以及儀器故障且輪胎規格不符時，實際速率與指示速率大小關係比較，側重數學推論。
桃園市平鎮國中教師劉建成談到，該題組運用國中數學知識就能解決，但出題方式新穎，關鍵在於考生能否擷取題目關鍵資訊，再加以轉換為數學關係式；以及學生能否建構系統性思維，得出關係再推論，上述都是未來可加以訓練的能力。
另外，劉建成也談到，今年圖表判斷題也沒有缺席，如第十題考常見的書店優惠，達到某特定金額可獲二百元折扣，兩人個別付款無法獲得優惠，但合資即可，若兩人可省下二百元，要求回推原價。
三民國中考生陸品緻表示，部分試題敘述「太像國文」，反覆閱讀才恍然大悟。台中居仁國中楊姓學生表示，今年題幹較長，如果數學概念不錯，但閱讀理解較差，需花較多時間。
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