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類型多元 社會科圖表題逾5成

聯合報／ 記者柯美儀郭韋綺余采瀅／連線報導

國中教育會考昨首科考社會科，題目類型多元，取材生活化，包括同婚、關稅、移工、台灣的災害農損、法國臭蟲危機、石油議題等都入題。解題教師指出，今年社會科整體難易適中，圖表型試題占比超過五成，持續強調學生閱讀圖像、表格與資料訊息的能力，部分試題則強調跨科整合與資料解讀。

社會試題強調地理、歷史、公民與社會的跨科整合，高雄市明義國中社會教師陳莉婷舉例，第四十題以一七五○年至一八五○年代，各國船隻航海日誌的航行軌跡圖為素材，學生須結合大航海時代與殖民勢力分布知識，判讀不同國家的航行路線。第十五題描述位於高海拔山脊的美洲古文明遺跡，學生必須同時運用歷史上的美洲文明知識，以及地理中的地震帶與空間分布概念，判斷古城位置，考驗跨領域統整能力。

新北市中平國中社會教師賈生玲表示，今年試題也持續關注社會公共議題及全球環境變遷，如第十六題，以二○一六年至二○一九年間歐洲與亞洲間，行經北極地區某條海運航線的航行次數統計資料為素材，引導學生思考全球暖化、航運路線變化與國際經濟活動等議題。

此外，今年也有不少和時事相關的試題，例如第十二題以二○二三年法國臭蟲危機為情境，說明臭蟲可能隨觀光客、商務旅客與國際移工跨境移動，學生須判斷其涉及的全球化與人口流動議題。

高雄市路竹高中社會教師師秀玲也提到，像第卅八題，以環團推出「掃了再買」Ａｐｐ為素材，探討消費者資訊揭露、企業責任與環境保護之間的關聯，凸顯社會科知識與日常生活的連結。

壽山國中考生陳向林認為，今年社會科整體難度大約落在中間，不像去年題目「落落長」，閱讀壓力降低，比較好寫。台中市居仁國中蔡姓學生則認為，題目很活潑，不少題目需要理解與判讀，同時也有陷阱題，需謹慎作答。

115會考 社會科

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