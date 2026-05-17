聽新聞
0:00 / 0:00

國文科互文對讀題 重觀點比較

聯合報／ 記者許維寧郭韋綺余采瀅／連線報導

會考昨天下午考國文科，教育部解題教師表示，今年國文試題議題橫跨古今中外，融入自然與社會科學，也能見到歷史、公民議題，跨文本閱讀十分重要。再者今年互文對讀試題偏多，評量學生比較觀點、綜合理解判斷的能力。但考生反應兩極，有學生認為難度不高，也有學生直言，看不懂題目問什麼。

國文科試題計四十二題，其中白話文試題卅題、文言文十二題，題型分布仍以學科能力為主，占比逾六成，再者為語文知識和素養運用。新北市錦和高中教師陳恬伶表示，今年題目難易適中，兼具基礎評量和鑑別功能。

陳恬伶指出，今年試題著重在評量學生對句段篇章理解、賞析、推論與統整能力，試題透過比較閱讀、互文對讀等，評量學生能否在文本中提取訊息、比較觀點並形成合理判斷。如第廿六至廿九題組，以都市垂直農場和荷蘭漂浮牧場為題，考生須比較兩種文本內容，摘要重點、統整細節，並理解其與循環經濟的關聯。

陳恬伶也說，試題也強調國文科培養的能力可以應用於其他學科、領域的理解。如十七題比較宋代講述「蟋蟀」的「《促織經》，與三百年後問世的昆蟲手冊，從哲學、文學、醫學及口傳知識等角度，推論《促織經》的價值

高雄市旗山國中教師丁美雪則表示，素養運用試題則強調生活情境、公共議題。如卅七、卅八題組討論鐮夾合歡樹和舉尾蟻的共生關係，以及外來種對原生態系的影響，學生需能理解物種關係、環境變遷與文本因果脈絡。

高雄鳳西國中考生黃元宗說，文言文考題內容容易理解、答題很順，對比以歷屆試題偏簡單。台中居仁國中施姓考生則表示，白話文題目難易適中，有基本概念都可判斷正確答案；文言文則偏難，甚至看不懂在問什麼，儘管用刪去法，選出的答案仍感到模稜兩可，沒有把握。

115會考 國文

延伸閱讀

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：「看不懂題目在問什麼」

115會考國文／跨域又燒腦…考生稱難度是「天花板」：靠直覺作答

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

115會考社會／圖表題逾半 試題難易適中！台農損、法臭蟲危機入題

相關新聞

115會考寫作／以物易物、花磚變杯墊 「賦予事物新面貌」師點高分關鍵

115年國中教育會考今天最後一節是國文寫作測驗，今年題目以3則「賦予事物新面貌」的示例，引導學生思考生活中哪些事物能透過巧思、翻新或加入新元素，開展新的用途。國中教師分析考題難度屬中間偏易，但若想拿高分，考生須進一步抒發感受及個人成長。

115會考國文／跨域又燒腦…考生稱難度是「天花板」：靠直覺作答

國中會考國文科，多數考生反映閱讀量大，其中文言文比例近一半，難易度卻反應兩極，有人覺得難度不高，但也有人認為是「天花板」，內容偏艱澀、閱讀吃力，具鑑別度，白話詩文部分考得細膩，只能靠直覺作答。

115會考作文／8人故意損壞試卷、1人攜試題本離場 首日3類違規最多

115年國中教育會考首日落幕，下午最後一科考國文寫作測驗，教育部統計，缺考人數2212人、到考率98.79%；違規共有39件，其中以提前翻閱試題本、書寫或作答最多，還有1人將試題本或答案卡（卷）攜出試場，另有8件涉及損壞試卷。

115會考國文／考生在題本上作畫！共計32件違規 包含3項嚴重違規行為

115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規，其中包含3件一般舞弊或嚴重違規行為，其中2件為故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊。闈外辦公室主任委員王延煌說明，據了解，多是考生在試題本上畫圖或污損試題本，提醒學生務必留意。

115會考寫作／賦予事物新面貌？考生：好發揮但要拿高分不容易

國中會考今天最後一堂寫作測驗，以「賦予事物新面貌」為題，並舉例花磚杯墊、香蕉變面膜，園遊會以物易物等，請考生依據題目寫作。不少考生覺得很好發揮，都可以寫出自己的看法，不過要讓人耳目一新，拿高分不容易。

115會考抱佛腳快看！她設計國中衝刺app「把刷題變遊戲」 網大讚許願學測版

今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日為自然、英語、英聽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。