國文科互文對讀題 重觀點比較

會考昨天下午考國文科，教育部解題教師表示，今年國文試題議題橫跨古今中外，融入自然與社會科學，也能見到歷史、公民議題，跨文本閱讀十分重要。再者今年互文對讀試題偏多，評量學生比較觀點、綜合理解判斷的能力。但考生反應兩極，有學生認為難度不高，也有學生直言，看不懂題目問什麼。

國文科試題計四十二題，其中白話文試題卅題、文言文十二題，題型分布仍以學科能力為主，占比逾六成，再者為語文知識和素養運用。新北市錦和高中教師陳恬伶表示，今年題目難易適中，兼具基礎評量和鑑別功能。

陳恬伶指出，今年試題著重在評量學生對句段篇章理解、賞析、推論與統整能力，試題透過比較閱讀、互文對讀等，評量學生能否在文本中提取訊息、比較觀點並形成合理判斷。如第廿六至廿九題組，以都市垂直農場和荷蘭漂浮牧場為題，考生須比較兩種文本內容，摘要重點、統整細節，並理解其與循環經濟的關聯。

陳恬伶也說，試題也強調國文科培養的能力可以應用於其他學科、領域的理解。如十七題比較宋代講述「蟋蟀」的「《促織經》，與三百年後問世的昆蟲手冊，從哲學、文學、醫學及口傳知識等角度，推論《促織經》的價值

高雄市旗山國中教師丁美雪則表示，素養運用試題則強調生活情境、公共議題。如卅七、卅八題組討論鐮夾合歡樹和舉尾蟻的共生關係，以及外來種對原生態系的影響，學生需能理解物種關係、環境變遷與文本因果脈絡。

高雄鳳西國中考生黃元宗說，文言文考題內容容易理解、答題很順，對比以歷屆試題偏簡單。台中居仁國中施姓考生則表示，白話文題目難易適中，有基本概念都可判斷正確答案；文言文則偏難，甚至看不懂在問什麼，儘管用刪去法，選出的答案仍感到模稜兩可，沒有把握。