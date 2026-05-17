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國中會考 寫作「賦予新面貌」 考觀察力

聯合報／ 記者柯美儀陳雅玲郭韋綺／連線報導
國中教育會考昨登場，不少校長帶著學校老師及家長會成員，高舉加油牌，成列的站在校門口，為考生加油打氣。記者黃義書／攝影
國中教育會考昨登場，不少校長帶著學校老師及家長會成員，高舉加油牌，成列的站在校門口，為考生加油打氣。記者黃義書／攝影

國中會考昨登場，今年總計十八萬二八六八人報考，首日四科到考率都超過九成八。今年國文寫作測驗題目以三則「賦予事物新面貌」的示例，引導學生思考生活中哪些事物能透過巧思、翻新或加入新元素，開展新的用途。國中教師分析，若想拿高分，考生須進一步抒發感受及個人成長。

今年寫作測驗三則示例分別為，園遊會以「以物換物」取代金錢交易、老舊花磚變成杯墊，以及香蕉製作成新的產品等，請學生結合個人的經驗或見聞，寫下自己想賦予什麼事物新面貌與做法，並抒發感受與想法。

苗栗縣造橋國中校長林孟君說，近兩年的寫作測驗偏向「寫作任務」形式，重視學生面對問題時如何思考、解決與反思，例如書寫個人經驗、校園生活或遭遇困難後的轉變。她認為，今年提供的素材面向多元，對十五歲學生而言並不遙遠，容易連結生活經驗，但若想獲得高分，關鍵仍在於能否寫出事件歷程中的心理變化，以及自己因此產生了什麼改變。

嘉義縣東石國中教師李鈺靜則表示，本次寫作主軸是「賦予事物新面貌」，希望引導學生從改變寫到心靈成長，甚至延伸至「利他」思考。她認為，若學生平時能觀察周遭事物、累積生活經驗，就比較容易發揮，希望學生能運用文字表達情感、觀點與思考歷程。

考生王紫瑩說，今年作文題目比過去強調數據統整或科技議題的題型更容易發揮，比較偏生活經驗，若想拿高分，仍需要有較深層的思考與創意轉化，但比起詞藻華麗，把舊事物寫出層次與深度，更能脫穎而出。但也有考生表示，很難發揮想像力，想破頭了仍不知道要寫什麼。

林姓考生則以家中搬家時翻出一支第一代iPhone為主題發想，認為這是具劃時代意義的產品，不想把它當成單純廢棄物丟掉，而是把舊手機改造成能掛在書包上的吊飾，作為紀念。他還安排同學質疑「就算變成紀念品，它還是廢棄物啊」，但反駁「它不一定是廢棄物，它還是有它的價值」，最後完成作品後，也讓同學驚訝。

115會考 寫作 國文

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今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日為自然、英語、英聽。

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