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115會考作文／8人故意損壞試卷、1人攜試題本離場 首日3類違規最多

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國中教育會考首日落幕。記者黃義書／攝影
國中教育會考首日落幕。記者黃義書／攝影

115年國中教育會考首日落幕，下午最後一科考國文寫作測驗，教育部統計，缺考人數2212人、到考率98.79%；違規共有39件，其中以提前翻閱試題本、書寫或作答最多，還有1人將試題本或答案卡（卷）攜出試場，另有8件涉及損壞試卷。

國文寫作測驗共出現39件違規，其中較嚴重違規包括故意毀損試題本，或在答案卡（卷）挖洞、污損、折疊共8件；經制止後仍持續提前翻閱試題本或逾時作答1件；另有1件將試題本或答案卡（卷）攜出試場。

其餘違規態樣則以提前翻閱試題本、書寫或作答最多，共15件；攜帶非應試用品3件；放置於試場前後方的電子用品發出聲響1件；另有8件屬於在答案卡（卷）作標記或其他較輕微違規行為。

教育部表示，違規事件統計至目前為止，以「提前翻閱試題本」、「攜帶量角器或附量角器功能之文具」、「隨身攜帶非應試用品」等3類型較多。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會再次呼籲考生，明天為國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明，並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題本及參考答案將於5月17日下午2時以後，公布於國中教育會考網站

115會考

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