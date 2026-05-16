115會考寫作／以物易物、花磚變杯墊 「賦予事物新面貌」師點高分關鍵

115年國中教育會考今天最後一節是國文寫作測驗，今年題目以3則「賦予事物新面貌」的示例，引導學生思考生活中哪些事物能透過巧思、翻新或加入新元素，開展新的用途。國中教師分析考題難度屬中間偏易，但若想拿高分，考生須進一步抒發感受及個人成長。

苗栗縣造橋國中校長林孟君、嘉義縣東石國中教師李鈺靜指出，今年寫作測驗3則示例分別為園遊會以「以物換物」取代金錢交易、老舊花磚變成杯墊，以及香蕉製作成新的產品等，請學生結合個人的經驗或見聞，寫下自己想賦予什麼事物新面貌與做法，並抒發感受與想法。

林孟君說，近兩年的寫作測驗偏向「寫作任務」形式，重視學生面對問題時如何思考、解決與反思，例如書寫個人經驗、校園生活或遭遇困難後的轉變。她認為，今年提供的素材面向多元，對15歲學生而言並不遙遠，容易連結生活經驗；但若想獲得高分，關鍵仍在於能否進一步抒發感受，寫出事件歷程中的心理變化，以及自己因此產生了什麼改變。

李鈺靜則表示，本次寫作主軸是「賦予事物新面貌」，希望引導學生從改變寫到心靈成長，甚至延伸至「利他」思考。她認為，題目與學生生活高度相關，若學生平時能觀察周遭事物、累積生活經驗，就比較容易發揮。整體寫作方向兼顧觀察力與創造力，也符合108課綱強調的國語文核心素養，希望學生能運用文字表達情感、觀點與思考歷程。