115會考國文／互文對讀試題偏多 重觀點比較、理解力

115國中教育會考今、明兩天登場，下午考國文科，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師表示，今年國文科試題議題涵括古今中外，融入自然學科與社會學科，甚至可見歷史、公民議題，提醒學生跨文本閱讀十分重要。再者，今年互文對讀試題偏多，評量學生比較觀點、綜合理解判斷的能力。

今年國文科試題計42題，其中白話文試題30題、文言文12題。題型分布上仍以學科能力為主，比例逾六成，再者為語文知識和素養運用。新北市錦和高中教師陳恬伶表示，今年題目仍是難易適中，兼具基礎評量和鑑別功能。

陳恬伶指出，今年學科能力試題重在評量學生對句段篇章的理解、賞析、推論與統整能力，試題透過比較閱讀、互文對讀等，評量學生能否在文本中提取訊息，比較觀點並形成合理的判斷。

陳恬伶表示，尤其互文對讀試題偏多，如第3題透過四人討論兩份歷史資料並比較看法，引導學生摘要重點、提取觀點；第26至29題組，則以都市的垂直農場和荷蘭的漂浮牧場為題，考生須比較兩種文本的內容，摘要重點、統整細節，並理解其與循環經濟的關聯。

陳恬伶也說，今年試題也強調國文科培養的能力，可以應用於其他學科、領域的理解。如17題比較宋代講述「蟋蟀」的《促織經》與300年後問世的昆蟲手冊，從哲學、文學、醫學及口傳知識等角度，推論《促織經》的價值；35、36題組則介紹古代投壺運動，並將計分敘述轉換為表格，學生需理解初、連中、散箭、有終等計分專有名詞，近一步完成訊息轉譯。

高雄市旗山國中教師丁美雪則表示，今年素養運用試題則強調生活情境、公共議題與跨域文本理解。如14題以聯合國生物多樣性公約為素材，從「10X20目標」推論「30X30目標」意義，評量學生對環境議題與文本訊息理解能力；37、38題則討論鐮夾合歡樹和舉尾蟻的共生關係，以及外來種對原有生態系的影響，學生需能理解物種關係、環境變遷與文本的因果脈絡。

陳恬伶談到，今年試題整體涵蓋歷史、文學、農業科技、生態環境乃至於古代體育活動等不同主題，難易度循序漸進外，也能引導學生將國文科閱讀能力，用以理解不同文本和真實情境。