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115會考／雲林首日違規6件 寫作測驗缺考人數較第一節倍增
今國中教育會考首日，雲林縣應考學生4969人，上午第一節社會科18人缺考，到最後一節寫作測驗倍增到43人缺考，雲林考區試務中心表示，社會、國文及寫作科共有6件違規，違規事項裁定待下周一委員會開會確認。
國中教育會考雲林共有8考場，由國立虎尾高中擔任考區試務主辦學校，雲林考區試務中心統計上午社會、數學科實際應試人數為4951及4934人，社會考科出現2人提早翻試題或逾時作答，數學科2人攜帶量角器進入考場。
下午國文實際應試人數4930人，有1人鈴聲響後逾時作答違規，寫作考科實際應試人數4926人，缺考人數暴增至43人，有1人先翻閱試卷或逾時作答。
試務中心說，統計今天共有6件違規事項，以一般違規登記，待雲林考區委員會於18日開會確認違規事項是否屬實，再依照處理方式扣點。
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