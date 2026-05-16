115會考／台南近1萬4千名應試 首日通報13件疑似違規

國中教育會考今天登場，台南考區共有1萬3977名考生應試，全市設置17個考場。首日進行社會、數學、國文及寫作測驗，首日各考科到考率均超過99%，今日各考場共通報13件疑似違規事件，包含考試說明時段內提前翻閱試題本或作答、於答案卡作標記及使用不符規定文具等，後續將由考區試務會審議處理。

首日到考率，社會科為99.25%、數學科99.24%、國文科99.23%、寫作測驗99.18%，整體應試秩序良好。

台南市教育局提醒，明日將進行自然科與英語科（含聽力）考試，請考生務必遵守相關應試規定，準時到場，同時應配合監試人員指示，避免違規情事影響自身權益。各科試題與參考答案將於明日下午2時後，公布於國中教育會考網站，供考生參考比對。

市長黃偉哲一早前往台南考區試務會(國立台南一中)，了解試務工作辦理情形，並慰勞試務工作人員，同時也到考生休息區為考生加油打氣。

黃偉哲表示，考前即啟動跨局處協調，針對考場周邊交通疏導、噪音防制、環境秩序等面向預先整備，務求把外在干擾降到最低，讓考生安心應試。

教育局長鄭新輝感謝17所考場學校試務同仁與監試人員全力投入，讓首日會考順利完成。明日會考仍有自然科與英語科測驗，請考生沉著應試，順利完成。

國中教育會考台南考區近1萬4千名考生應試，首日整體應試秩序良好。圖／台南市教育局提供