115會考寫作／提供三張舊物新用圖片要考生自行訂題創作 反應兩極
今天是國中教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗，雲林考生分享，寫作測驗提供三張舊物新用的圖片，要考生以賦予事物新樣貌為主題寫作，不必訂題，考生反應兩極，有人覺得很好發揮，但也有人覺得太難、看不懂題目，淵明國中國文教師許伯安表示，這次作文題目很好發揮，但要突出拿下高分不容易。
雲林縣淵明國中周姓考生表示，三張圖片有園遊會以物易物、香蕉加工成面膜、爺爺家的舊磁磚轉變成杯墊等，強調生活中的事物只要加入巧思，就可以有不同的面貌，他認為生活中很多舊物利用的經驗，覺得題目很簡單不難發揮。
但也有學生表示，很難發揮想像力、能舉的例子都在圖片上了，想破頭了仍不知道要寫什麼。
許伯安表示，垃圾改造再利用、三合院重新打造成博物館，這些都是經常可以看到的例子，能應用在此次寫作上，取材容易，重點是學生對於舊事物有什麼新的看法，作答時學生只要能將想法表達出來，很好發揮，只是要突出拿下高分不容易。
石榴國中校長林俊賢表示，現在的作文題目很有創意，但不至於太難，整體仍是希望學生能就生活經驗有所體會，石榴國中有木工再生回收中心，學生在相關課程上應有所體會，相信能運用在寫作測驗上。
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