快訊

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

演藝圈置產富婆出事了？凍齡女神爆欠稅 名下千萬房產驚傳遭扣押

聽新聞
0:00 / 0:00

115會考寫作／提供三張舊物新用圖片要考生自行訂題創作 反應兩極

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今天是國中教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗。記者陳雅玲／攝影
今天是國中教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗。記者陳雅玲／攝影

今天是國中教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗，雲林考生分享，寫作測驗提供三張舊物新用的圖片，要考生以賦予事物新樣貌為主題寫作，不必訂題，考生反應兩極，有人覺得很好發揮，但也有人覺得太難、看不懂題目，淵明國中國文教師許伯安表示，這次作文題目很好發揮，但要突出拿下高分不容易。

雲林縣淵明國中周姓考生表示，三張圖片有園遊會以物易物、香蕉加工成面膜、爺爺家的舊磁磚轉變成杯墊等，強調生活中的事物只要加入巧思，就可以有不同的面貌，他認為生活中很多舊物利用的經驗，覺得題目很簡單不難發揮。

但也有學生表示，很難發揮想像力、能舉的例子都在圖片上了，想破頭了仍不知道要寫什麼。

許伯安表示，垃圾改造再利用、三合院重新打造成博物館，這些都是經常可以看到的例子，能應用在此次寫作上，取材容易，重點是學生對於舊事物有什麼新的看法，作答時學生只要能將想法表達出來，很好發揮，只是要突出拿下高分不容易。

石榴國中校長林俊賢表示，現在的作文題目很有創意，但不至於太難，整體仍是希望學生能就生活經驗有所體會，石榴國中有木工再生回收中心，學生在相關課程上應有所體會，相信能運用在寫作測驗上。

115會考 作文

延伸閱讀

115會考寫作／賦予事物新面貌？考生：好發揮但要拿高分不容易

不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答

115會考國文／跨域又燒腦…考生稱難度是「天花板」：靠直覺作答

整理包／115國中教育會考倒數1天！今下午開放看考場 文具規範、高分關鍵全掌握

相關新聞

115會考國文／跨域又燒腦…考生稱難度是「天花板」：靠直覺作答

國中會考國文科，多數考生反映閱讀量大，其中文言文比例近一半，難易度卻反應兩極，有人覺得難度不高，但也有人認為是「天花板」，內容偏艱澀、閱讀吃力，具鑑別度，白話詩文部分考得細膩，只能靠直覺作答。

115會考國文／考生在題本上作畫！共計32件違規 包含3項嚴重違規行為

115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規，其中包含3件一般舞弊或嚴重違規行為，其中2件為故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊。闈外辦公室主任委員王延煌說明，據了解，多是考生在試題本上畫圖或污損試題本，提醒學生務必留意。

115會考寫作／賦予事物新面貌？考生：好發揮但要拿高分不容易

國中會考今天最後一堂寫作測驗，以「賦予事物新面貌」為題，並舉例花磚杯墊、香蕉變面膜，園遊會以物易物等，請考生依據題目寫作。不少考生覺得很好發揮，都可以寫出自己的看法，不過要讓人耳目一新，拿高分不容易。

115會考抱佛腳快看！她設計國中衝刺app「把刷題變遊戲」 網大讚許願學測版

今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日為自然、英語、英聽。

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：「看不懂題目在問什麼」

國中教育會考今天下午考國文，考生認為，今年白話文難易適中，文言文題型占比沒特別多，但多數試題偏難，更有考生哀嚎「看不懂題目在問什麼」，寫完沒有把握。

115會考國文／互文對讀試題偏多 重觀點比較、理解力

115國中教育會考今、明兩天登場，下午考國文科，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師表示，今年國文科試題議題涵括古今中外，融入自然學科與社會學科，甚至可見歷史、公民議題，提醒學生跨文本閱讀十分重要。再者，今年互文對讀試題偏多，評量學生比較觀點、綜合理解判斷的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。