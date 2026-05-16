快訊

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

演藝圈置產富婆出事了？凍齡女神爆欠稅 名下千萬房產驚傳遭扣押

聽新聞
0:00 / 0:00

115會考國文／考生在題本上作畫！共計32件違規 包含3項嚴重違規行為

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規。示意圖，非當事人。記者黃義書／攝影
115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規。示意圖，非當事人。記者黃義書／攝影

115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規，其中包含3件一般舞弊或嚴重違規行為，其中2件為故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊。闈外辦公室主任委員王延煌說明，據了解，多是考生在試題本上畫圖或污損試題本，提醒學生務必留意。

根據闈外辦公室統計，截至下午國文科，總計9件一般舞弊或嚴重違規行為，其中四件為「提前離場或翻閱試題本，以及提前畫記作答，或逾時作答經制止後仍不從者」，以及五件「故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊」。

王延煌表示，五件「故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊」一項違規分為兩類，對象分別為試題本跟答案卡，今天樣態多是考生在試題本上作畫以及污損試題本，提醒考生務必留意。

另外，根據闈外辦公室統計，本日國文科則有2031人缺考，缺考率1.11%。

115會考 國文科 國中教育會考

延伸閱讀

115會考社會／3人故意損壞試卷、1人惡意擾亂試場秩序

115會考數學／77件違規！「攜帶量角器」入場達45件最多

國中教育會考16、17日登場 明天開放看考場注意事項一次看

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

相關新聞

115會考國文／跨域又燒腦…考生稱難度是「天花板」：靠直覺作答

國中會考國文科，多數考生反映閱讀量大，其中文言文比例近一半，難易度卻反應兩極，有人覺得難度不高，但也有人認為是「天花板」，內容偏艱澀、閱讀吃力，具鑑別度，白話詩文部分考得細膩，只能靠直覺作答。

115會考國文／考生在題本上作畫！共計32件違規 包含3項嚴重違規行為

115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規，其中包含3件一般舞弊或嚴重違規行為，其中2件為故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊。闈外辦公室主任委員王延煌說明，據了解，多是考生在試題本上畫圖或污損試題本，提醒學生務必留意。

115會考寫作／賦予事物新面貌？考生：好發揮但要拿高分不容易

國中會考今天最後一堂寫作測驗，以「賦予事物新面貌」為題，並舉例花磚杯墊、香蕉變面膜，園遊會以物易物等，請考生依據題目寫作。不少考生覺得很好發揮，都可以寫出自己的看法，不過要讓人耳目一新，拿高分不容易。

115會考抱佛腳快看！她設計國中衝刺app「把刷題變遊戲」 網大讚許願學測版

今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日為自然、英語、英聽。

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：「看不懂題目在問什麼」

國中教育會考今天下午考國文，考生認為，今年白話文難易適中，文言文題型占比沒特別多，但多數試題偏難，更有考生哀嚎「看不懂題目在問什麼」，寫完沒有把握。

115會考國文／互文對讀試題偏多 重觀點比較、理解力

115國中教育會考今、明兩天登場，下午考國文科，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師表示，今年國文科試題議題涵括古今中外，融入自然學科與社會學科，甚至可見歷史、公民議題，提醒學生跨文本閱讀十分重要。再者，今年互文對讀試題偏多，評量學生比較觀點、綜合理解判斷的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。