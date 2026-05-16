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115會考國文／考生在題本上作畫！共計32件違規 包含3項嚴重違規行為
115國中教育會考今天登場，國文科計32件違規，其中包含3件一般舞弊或嚴重違規行為，其中2件為故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊。闈外辦公室主任委員王延煌說明，據了解，多是考生在試題本上畫圖或污損試題本，提醒學生務必留意。
根據闈外辦公室統計，截至下午國文科，總計9件一般舞弊或嚴重違規行為，其中四件為「提前離場或翻閱試題本，以及提前畫記作答，或逾時作答經制止後仍不從者」，以及五件「故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊」。
王延煌表示，五件「故意毀損試題本或於答案卡上挖洞、污損、折疊」一項違規分為兩類，對象分別為試題本跟答案卡，今天樣態多是考生在試題本上作畫以及污損試題本，提醒考生務必留意。
另外，根據闈外辦公室統計，本日國文科則有2031人缺考，缺考率1.11%。
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