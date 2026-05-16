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115會考寫作／賦予事物新面貌？考生：好發揮但要拿高分不容易

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國中會考今天最後一堂寫作測驗。記者余采瀅／攝影
國中會考今天最後一堂寫作測驗。記者余采瀅／攝影

國中會考今天最後一堂寫作測驗，以「賦予事物新面貌」為題，並舉例花磚杯墊、香蕉變面膜，園遊會以物易物等，請考生依據題目寫作。不少考生覺得很好發揮，都可以寫出自己的看法，不過要讓人耳目一新，拿高分不容易。

台中市居仁國中蔡姓學生以賦予音樂新面貌為方向，用蕭邦的「敘事曲」鋪陳，蕭邦不為這些鋼琴曲寫下具體的故事情節，卻有不同解讀，延伸到音樂大眾不一定都聽不懂，但是把音樂變成語言，會讓音樂更親民。

另有一名考生則是以「賦予教育新面貌」為寫作方向，指學生對於現行的教育制度沒有興趣，透過網路串連等，試圖改革現在的教育制度。

115會考 寫作 作文

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