115會考國文／跨域又燒腦…考生稱難度是「天花板」：靠直覺作答

國中會考國文科，多數考生反映閱讀量大，其中文言文比例近一半，難易度卻反應兩極，有人覺得難度不高，但也有人認為是「天花板」，內容偏艱澀、閱讀吃力，具鑑別度，白話詩文部分考得細膩，只能靠直覺作答。

鳳西國中考生黃元宗說，文言文內容比較寓言式，很容易就可以理解，答題的時候很順，如果以歷屆試題來說是偏簡單的，形音義部分題數不多，也偏簡單。

考生陳建勳表示，今年有些題目要不斷回到文章找答案，理解作者背後想表達的意涵，再透過推論作答，第23題以兩首描寫梅花的詩作進行比較，要求判斷作品使用的比喻與情感表現方式，需要花較多時間思考，「感覺國文實力要很深才能答得出來」。

考生黃品豪也說，新詩閱讀分別考寫作手法與背後意涵，雖然都是選擇題，作答並不容易，答案和題目無法對應，必須自己延伸思考、推論，都靠直覺作答。

也有考生對「垂直農場」印象深刻，題目結合環保、農業與閱讀文本，林姓考生說，其實是在考閱讀理解，需要從文章脈絡中分析作者想表達的觀點，再從選項中找出最符合的答案。

另外也考了一題說文解字「鬲」，先給圖片搭配文字解釋，判斷哪種造字法，如象形、會意等，不是只考會不會念，而是要理解這個字怎麼形成、背後代表什麼意思。

多數考生認為，最難的地方在於結合很多東西、閱讀資訊量大，又不能直接從文章裡找到答案，有點混亂，要一直來回看題目。

邱姓考生則說，今年整體難度與平時模擬考相近，文言文題目篇幅與難度明顯提升，閱讀時較為吃力，單題形式的文言文約有5、6題，不僅題數偏多，內容也較艱深，需要花更多時間理解；相較之下，兩題一組的文言文題組反而較為平易近人，沒有出現太過刁鑽的設計。

今年也融入跨域閱讀、國際議題，一題引用Science科學期刊文章作為素材，探討外來種對生態系統造成的影響，結合自然科學與閱讀理解能力，另有題目提及聯合國氣候變遷相關會議，包括蒙特婁會議與名古屋會議，討論氣候變遷對全球環境帶來的衝擊。

他笑說，今年也有趣味題，考題出現古代遊戲「投壺」題目，介紹遊戲規則、計分方式與過程，要求考生依據線索判斷勝負，過去曾在電影赤壁看過相關橋段，對題目內容較有概念，也笑說「還好是用白話文出題，如果是文言文可能更難。另也有人注意到，今年國文科並未出現圖表題。