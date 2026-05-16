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115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

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115會考抱佛腳快看！她設計國中衝刺app「把刷題變遊戲」 網大讚許願學測版

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友製作了會考刷題APP「國中會考衝刺站」。圖／擷取自 國中會考衝刺站
一名網友製作了會考刷題APP「國中會考衝刺站」。圖／擷取自 國中會考衝刺站

今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會科數學科國文科、寫作，17日為自然科英語科、英語聽力。

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大考備戰不可能一蹴可幾，國一、國二就開始準備了。一位網友在Threads上分享，為了現在國二的外甥女製作了一個遊戲化的刷題APP「國中會考衝刺站」，裡面收錄了上千道歷屆國中會考考古題，依國文、英文、英語聽力、數學、社會、自然各科分類，還有模擬試卷、錯題複習以及會考倒數天數，也會展示考生的目標進度，並設計打卡制度、成就排行、各科戰力總覽等，讓刷題彷彿打遊戲破關，不再枯燥無趣。

這個app引發許多人讚賞，還有人許願高中學測版本，原PO表示之後外甥女升高中的話有機會，但原PO也說明app可能還有遺漏錯誤，會再慢慢修改，希望可以幫助到未來考生。

除了學科知識，考場規則也要好好遵守，別讓三年心血因違規而白費。115會考數學科就有77件違規，其中有45件是因為攜帶量角器入場。《聯合新聞網》曾提醒，應試數學科時，不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，且直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，根據國中教育會考違規處理要點，應試數學科時攜帶違反試場規則之文具，數學科記違規1點。

115會考 國中教育會考 APP 遊戲 學測 社會科 數學科 英語科 自然科 國文科

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