115會考抱佛腳快看！她設計國中衝刺app「把刷題變遊戲」 網大讚許願學測版

國中會考國文科，多數考生反映閱讀量大，其中文言文比例近一半，難易度卻反應兩極，有人覺得難度不高，但也有人認為是「天花板」，內容偏艱澀、閱讀吃力，具鑑別度，白話詩文部分考得細膩，只能靠直覺作答。

2026-05-16 16:45