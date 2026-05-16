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會考第一天台東秩序良好 僅10人缺考、到考率99.4％

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
115年國中教育會考今天起一連兩天登場，台東考區共有1584名考生報名，僅10人缺考，到考率達99.4%，整體考場秩序良好，考試過程平順。圖／台東縣政府提供
115年國中教育會考今天起一連兩天登場，台東考區共有1584名考生報名，僅10人缺考，到考率達99.4%，整體考場秩序良好，考試過程平順。圖／台東縣政府提供

115年國中教育會考今天起一連兩天登場，台東考區共有1584名考生報名，分別在台東女中等7處考場應試。首日進行社會、數學、國文及寫作測驗，整體考場秩序良好，考試過程平順，僅10人缺考，到考率達99.4%。

今天一早，各考場陸續湧入考生與陪考家長，不少學生趁最後時間翻閱重點筆記，也有人戴著耳機放鬆心情。隨著考試鐘聲響起，考場周邊也同步進行交通與噪音管制，盡量維持安靜環境，讓考生能安心應試。

縣府教育處副處長黃玉燕上午也前往各考場巡視，了解試務運作及考生休息區情況，並慰勉現場試務人員及各校陪考老師的辛勞。她也替考生加油打氣，希望大家保持平常心，把準備已久的實力發揮出來。

不少陪考家長則在場外等待，有人準備飲料點心，有人乾脆帶著摺疊椅坐在樹下守候。家長笑說，「其實比孩子還緊張」，但看到考場秩序順利，也稍微放心不少。

教育處表示，今年台東考區整體應試狀況平穩，首日缺考人數僅10人，缺考率約0.6%，沒有重大違規或突發狀況。由於明天還有自然科及英語閱讀、聽力測驗，提醒考生今晚適度休息，不要熬夜，調整好作息與心情，以最佳狀態迎接第二天考試。

縣府也表示，將持續維護各考場秩序與周邊環境，提供考生公平、安靜的應試空間，陪伴學生順利完成這場重要測驗。

115會考 台東

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