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115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

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115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：「看不懂題目在問什麼」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國中教育會考今天下午考國文，考生認為，今年文言文題型偏難，更有考生哀號「看不懂題目在問什麼」，寫完沒有把握。記者余采瀅／攝影
國中教育會考今天下午考國文，考生認為，今年文言文題型偏難，更有考生哀號「看不懂題目在問什麼」，寫完沒有把握。記者余采瀅／攝影

國中教育會考今天下午考國文，考生認為，今年白話文難易適中，文言文題型占比沒特別多，但多數試題偏難，更有考生哀嚎「看不懂題目在問什麼」，寫完沒有把握。

台中市居仁國中施姓學生表示，白話文題目難易適中，有基本概念與素養，都可判斷正確答案；至於文言文題目偏難，題目較抽象，甚至「看不懂再問什麼」，很多答案儘管用刪去法，但最後選出的答案仍感到模稜兩可，沒有把握。

施姓考生表示，題組有一題考古代投壺要算得分，融入一點數學概念，題型算較少見、靈活，看懂文章就會作答；另生活化題型還有垂直科技農場入題。

中部任姓考生說，文言文有難度，整份考卷難易度算中上，答案寫完還是沒有把握。

115會考 文言文 國文科 國中教育會考

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