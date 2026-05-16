聽新聞
0:00 / 0:00
115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：「看不懂題目在問什麼」
國中教育會考今天下午考國文，考生認為，今年白話文難易適中，文言文題型占比沒特別多，但多數試題偏難，更有考生哀嚎「看不懂題目在問什麼」，寫完沒有把握。
台中市居仁國中施姓學生表示，白話文題目難易適中，有基本概念與素養，都可判斷正確答案；至於文言文題目偏難，題目較抽象，甚至「看不懂再問什麼」，很多答案儘管用刪去法，但最後選出的答案仍感到模稜兩可，沒有把握。
施姓考生表示，題組有一題考古代投壺要算得分，融入一點數學概念，題型算較少見、靈活，看懂文章就會作答；另生活化題型還有垂直科技農場入題。
中部任姓考生說，文言文有難度，整份考卷難易度算中上，答案寫完還是沒有把握。
【編輯推薦】
▪不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪整理／115會考倒數1天！15日下午開放看考場 掌握文具規範、高分關鍵
▪遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒
▪幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
▪國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。