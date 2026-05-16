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115會考數學／汽車實際速率、指示速率入題 18題後稍難…師評「試題新穎」具鑑別度

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中教育會考今明兩天登場，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。圖為建國中學考場入口門上懸掛大粽子造型裝飾，祝考生有個好彩頭。記者陳正興／攝影
國中教育會考今明兩天登場，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。圖為建國中學考場入口門上懸掛大粽子造型裝飾，祝考生有個好彩頭。記者陳正興／攝影

115國中教育會考今、明兩天登場，今天第二節考，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師表示，今年試題結構與去年相近，具備鑑別度且「難易度適中」，但今年出題新穎，題組題將車輛實際速率與指示速率關係式、法規入題，考驗學生能否擷取題目關鍵並轉化為數學知識。

北市北投國中教師林柏嘉表示，數學科試題以課綱主題分類，最多的類別為代數與函數、幾何，兩類分別都設有9道試題，數與量則有7題，資料與不確定性2題，計27題。試題配置逐步由基本觀念銜接至應用，挑戰性也逐步提升，如前11題幾乎都考單一數學知識，之後則逐漸加入混合數學概念與情境、資料量逐漸提升，尤其18題之後稍微困難，學生須具備理解力與推理能力。

林柏嘉也分析，依往例，今年題組、非選題試題設計精彩，如23至25題組題，提供車輛實際速率與指示速率關係式，從法規「實際速率須小於指示速率」切入。三道試題分別探討，當表速達時速120公里時，實際速率的最大與最小值；輪胎轉速與實際速率的關係；以及儀器故障且輪胎規格不符時，實際速率與指示速率的大小關係比較，側重數學推論。

桃園市平鎮國中教師劉建成談到，該題組只要運用國中數學知識就能解決，但出題方式新穎，關鍵也在於，考生能否擷取題目關鍵資訊，再加以轉換為數學關係式；以及學生能否建構系統性思維，得出關係再做推論，上述都是未來可加以訓練的能力。

林柏嘉也指出，今年非選題重視策略與表達，第一題取材馬拉松賽前訓練，在訓練下逐步增加圈數，求第二週星期四的訓練圈數，以及哪一天訓練距離將超過15公里。學生要能察覺題目條件要素，將情境轉化為數學問題，以此擬定合理的解題推論；再者，也要清楚說明解題過程。

另外，劉建成也談到，今年試題也兼具生活化、多樣性與概念活用，試題也包含全國電量議題，如給予每一年增過2.5%用電量的條件，要求推估七年後的用電狀況；圖表判斷題也沒有缺席，如第10題考生活中常見的書店優惠，達到某特定金額可獲200元折扣，兩人個別付款無法獲得優惠，但合資即可，若兩人可省下200元，要求回推原價。

115會考 數學科

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