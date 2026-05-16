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115會考數學／77件違規！「攜帶量角器」入場達45件最多
115國中教育會考今天登場，首節社會科計55件違規，除了一般違規外尚包含一件「惡意擾亂試場內、外秩序，情節嚴重」、三件「故意損壞試題本」。圍外辦公室表示，遭列為「惡意擾亂試場內、外秩序，情節嚴重」的學生，經了解後，其因身心需關照，會不由自主起身，因此改列一般違規；數學科則有77件違規，絕大多數為攜帶量角器入場。
圍外辦公室主任委員王延煌表示，該案考生第一節社會科考試時不自主行動、起身，該生經制止後仍有動作，但經近一步了解後該生情緒、行為上需要特別關照，「他不是不想控制，是沒辦法控制。」考量到該生是需要特別關照的學生，其起身並非惡意，因此經了解後改為一般違規行為。
另外，圍外辦公室也統計，今年數學科缺考人數1958、缺考率1.07%，違反試場規則計77件，違規案例中計45件為攜帶量角器或附帶量角器功能的文具入場。
王延煌說，45件確實比去年增加，但背後原因還需要再了解。上述違規案例，都會交由考區試務會以及全國試務會經討論後做確認。
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