國中會考首日金門600人應試 副縣長李文良到場打氣、7人缺考

115年國中教育會考16日登場，金門考區設於國立金門高級中學，今年共有607名考生報名應試，考區共開設22間試場，包括17間一般試場、4間特殊試場及1間預備試場；首日上午共有600人到考、7人缺考，整體考場秩序平穩，未傳出重大違規或干擾試務情事。

今年會考於5月16日、17日舉行，今日考科依序為社會、數學、國文及寫作測驗；明日則進行自然科及英語閱讀、聽力測驗。

為確保考試順利進行，金門縣政府協調各單位加強考場周邊管制，包含避免施工及高噪音活動，降低外界干擾。縣府指出，考場秩序良好，除有賴金城鎮公所、警察局及各單位配合外，也歸功於金門高中試務團隊多年辦理會考的經驗，持續精進試場設備與應考措施，維護考生權益。

副縣長李文良與教育處長黃雅芬今天上午也前往考場慰勉試務團隊及陪考師長，並代表縣府致贈茶水費，替考生加油打氣。李文良表示，會考是學生三年學習成果的重要驗收，期勉考生保持平常心、穩定作答，相信只要沉著應戰，都能發揮最佳實力。

教育處也提醒考生，務必遵守試場規定，避免攜帶手機、電子辭典、計算機、智慧手錶等具通訊或計算功能設備進入試場，以免違規影響成績。

此外，明日上午仍有考試科目進行，縣府呼籲鄉親行經金門高中周邊時放慢車速、降低音量，避免鳴按喇叭或使用大聲公，共同為考生營造安靜、有序的應試環境。

金門副縣長李文良（左五三）與教育處長黃雅芬（左四）今天上午也前往金寧地區考場慰勉試務團隊及陪考師長，並代表縣府致贈茶水費。圖／校方提供