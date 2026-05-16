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國中會考今登場 新北2.8萬人應試、到考率98.56％

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
永平高中考場一般試場考生依序入場應試，考場作業順利。圖／新北市教育局提供
永平高中考場一般試場考生依序入場應試，考場作業順利。圖／新北市教育局提供

115年國中教育會考今天登場，新北考區共設29個考場、1004間試場，共有2萬8929名考生報考。新北市教育局表示，今天整體到考率約98.56％，考試過程大致順利，僅有零星逾時作答、攜帶非應試用品及手機響鈴等一般違規情形，無重大違規事件。

教育局指出，今年因應735名身心障礙及突發傷病考生需求，全市共設置197間特殊試場提供協助，讓考生能安心應試。

教育局長張明文今天前往海山高中考場關心考生應試情形時表示，國中教育會考是學生人生第一場大型考試，提醒考生保持平常心、穩定作答，也不要任意缺考，以免影響後續升學權益。

教育局表示，為協助學生安心應試，市府整合警察局、民政局、工務局、水利局及各區公所等跨局處資源，共同維護考場周邊交通與環境秩序；各考場學校也開放家長陪考，並安排考生服務員提供即時協助與關懷。

新北考區主委學校新店高中校長陳瑛姍表示，各考場學校考前已邀集各國中召開協調會議，提前說明試務及應試相關事項，協助考生做好準備；針對非應屆考生，也設有考場服務隊協助處理各項事宜。

教育局提醒，明天為國中教育會考最後一天，將進行自然及英語（閱讀與聽力）測驗，首節考試上午8時30分開始，至中午12時30分結束。因應周末車流及近期梅雨天候，提醒考生提早出門並備妥雨具，以免影響應試。

永平高中學生考前查看試場，為應試預作準備。圖／新北市教育局提供
永平高中學生考前查看試場，為應試預作準備。圖／新北市教育局提供

智光商工考場考生進場應試，現場秩序井然。圖／新北市教育局提供
智光商工考場考生進場應試，現場秩序井然。圖／新北市教育局提供

泰山高中考場特殊試場提供完善協助，考生安心應試。圖／新北市教育局提供
泰山高中考場特殊試場提供完善協助，考生安心應試。圖／新北市教育局提供

115會考 教育局 新北

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