國中會考首日登場 黃敏惠送考生祈福小禮打氣：3年努力化作超能力

國中教育會考上午登場，嘉義市長 黃敏惠一早前往國立嘉義高中巡視，替全市2576名考生加油打氣，祝福考生「考的都會、寫的都對」，以自信與穩定心情迎戰人生重要考試。黃敏惠逐一走訪考生休息區，向學生們送上鼓勵，期勉大家將3年來累積的努力，化為考場上的「超能力」，沉著應試、穩健作答，揮出屬於自己的「金榜全壘打」。她也勉勵學生相信自己，「堅持就是勝利」，盼每位考生都能發揮最佳實力，順利考上理想學校。

黃敏惠表示，考試成績來自平日扎實累積，感謝各校用心打造安心舒適的應考環境。現場除了有家長溫暖陪伴、老師親切叮嚀，更展現教育團隊與家庭成為考生最堅強後盾的力量，陪伴孩子一路成長、克服挑戰。

市府教育處長郭添財 指出，今年市府特別為每位國三學生準備「祈願必勝戰備筆袋」，內含2B鉛筆、黑色墨水筆、橡皮擦及「祈願必勝」祝福卡，並採透明材質設計，方便考生分類放置准考證與文具，希望協助學生冷靜應試、精準作答。祝福卡也提醒考生保持充足睡眠與均衡飲食，以最佳狀態迎接考驗。

嘉義市考場設於國立嘉義高中、嘉義女子及嘉義高工。各校同步設置考生服務區，提供飲食補給、文具支援與即時協助，讓學生安心迎考。教育處呼籲，考試期間考場周邊宮廟、施工單位及里辦公室配合暫停廣播與施工，民眾行經考場周邊時也盡量降低音量，共同維護良好應試環境。首日上午試務統計，第1節社會科與第2節數學科各有65人缺考，整體考場秩序良好，未發生重大違規情形。

國中教育會考上午登場，嘉義市長 黃敏惠一早前往國立嘉義高中巡視，替全市2576名考生加油打氣，祝福考生「考的都會、寫的都對」，以自信與穩定心情迎戰人生重要考試。圖／嘉市府提供

國中教育會考上午登場，嘉義市長 黃敏惠一早前往國立嘉義高中巡視，替全市2576名考生加油打氣，祝福考生「考的都會、寫的都對」，以自信與穩定心情迎戰人生重要考試。圖／嘉市府提供

國中教育會考上午登場，嘉義市長 黃敏惠一早前往國立嘉義高中巡視，替全市2576名考生加油打氣，祝福考生「考的都會、寫的都對」，以自信與穩定心情迎戰人生重要考試。圖／嘉市府提供