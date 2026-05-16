115會考登場！師要求「開考前1小時」就要到 網全點頭：越早越好
今（16日）是115年國中教育會考第一天，考生與家長嚴陣以待，都希望能拿出最好的表現，不辜負三年所學。
首科考社會，早上8時20分開始考試說明，考試時間為8時30分至9時40分，共70分鐘。一名家長本來打算7時50分到考場，但老師說要7時30分就到，提前將近1小時，讓家長有點疑惑為何要提早這麼多。
有國中老師現身說法，指出提早到能安撫考生情緒，「早到是讓自己有充裕的時間做準備，不要急急忙忙地，進到考場裡面會較安心」。
除了安定心情，提早出門也是為了防範意外保有緩衝時間，例如昨花蓮光復鄉淹水，幸好離淹水區域最近的考場光復商工未受影響，暫無出現大量缺考情形，但考生在交通路上需更加謹慎。
眾多網友也認為提早到比較保險，才有時間處理突發狀況，「早點到如果忘了什麼或帶錯，還有補救空間」、「越早越好！如果遇到塞車怎麼辦？」、「安定心情，而且會有很多人跑錯考試地點」、「臨時交通、文具甚至准考證有狀況才能處理」。
會考兩日第一科皆為早上8時20分開始，除了留意交通時間，也要注意文具是否違規，為避免響鈴、有舞弊嫌疑，攜帶一般傳統指針手錶最保險，但若錶面上有中文字也會有疑慮，建議使用錶面為數字的手錶。
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