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115會考社會／3人故意損壞試卷、1人惡意擾亂試場秩序
115年國中教育會考今天登場，上午首節考社會科，教育部統計，違規件數共55件，較去年62件略減，違規態樣仍以提前翻閱試題本、攜帶非應試用品為主。較嚴重違規部分，包括3件故意損壞試題本及1件惡意擾亂試場秩序等。
教育部統計，社會科缺考人數1966人、缺考率1.08%，與往年差異不大，其中又以新北考區缺考417人最多，其次為台北考區355人。
目前違規件數55件，其中以「提前翻閱試題本、書寫或作答」16件最多；其次為「攜帶非應試用品」13件，包括手機、智慧手表等具通訊或發聲功能用品；另有8件為放置於試場前後方的電子用品發出聲響，8件涉及在答案卡（卷）作標記或其他輕微違規行為。
較嚴重違規部分，包含3件「經制止後仍持續提前翻閱試題本或逾時作答」、3件故意損壞試題本或答案卡，以及1件惡意擾亂試場秩序。
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