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115會考數學／大魔王出現！考生：選擇第10題太像國文有陷阱

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中會考數學科，考生認為，今年整體難度適中，題型與歷屆相近。記者郭韋綺／攝影
國中會考數學科，考生認為，今年整體難度適中，題型與歷屆相近。記者郭韋綺／攝影

國中會考數學科，考生認為，今年整體難度適中，題型與歷屆相近，基本觀念扎實、考古題有練習，應該都能順利作答，也有考生說，計算不難，題目也很生活化，但「國文感很重」，得先看懂題意才能解題。

復華中學考生陳宥睿表示，今年數學沒有特別刁鑽，題目涵蓋方程式、幾何、比例、速率與單位換算等基本概念，和歷屆出題模式差不多，他說只要平常有刷考古題，考前把歷屆做完、觀念看熟，基本上就可以考得不錯。

三民國中考生陸品緻表示，今年最難的反而不是計算，而是「題目敘述太像國文」他舉例，第10題以合購折扣情境出題，描述兩人原本購物金額不足折扣門檻，後來決定一起購買，再依原本消費比例分攤金額，反覆閱讀才恍然大悟解答的是商品原價多少，這類題型相當生活化，但如果過於直觀，容易答錯。

考生王志峰認為，今年非選題共有兩大題，其中一題與跑步情境有關，描述學生每周固定增加跑步圈數，考驗等差概念與公里、公尺單位換算。另一題則是輪胎與速率題型，雖然有公式可套用但「有陷阱」，若沒有列表整理資訊，很容易算錯。

多數學生認為，前面單選題簡單，愈後面愈難，題組閱讀量仍多，但已不像去年那麼冗長，至於非選題照公式代就可以，沒有想像中困難，今年數學科偏簡單，有讀就會寫，不像過去強調大量繁複計算，更重視理解與邏輯整理能力。

國中會考數學科，考生認為，今年整體難度適中，題型與歷屆相近。記者郭韋綺／攝影
國中會考數學科，考生認為，今年整體難度適中，題型與歷屆相近。記者郭韋綺／攝影

115會考 數學科

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