115會考數學／題幹「落落長」重閱讀理解 考生：花更多時間理解題目

今天會考首日第二節考數學科，中部考生表示，今年試題很多題幹「落落長」，對閱讀力差的學生而言較吃力；另也有陷阱題，題目與答案的單位需要轉化，否則拿不到分。

台中市居仁國中楊姓學生表示，今年題組有三題，較去年多一題，而且題幹長，必須花很多時間在閱讀，如果數學概念不錯，但閱讀理解能力較差，就需花較多時間。

台中市居仁國中蔡姓學生說，今年部分試題考驗學生活用數學概念，生活化試題如第24題汽車時速表，算是陷阱題，像是題目的單位是「公分」，答案最後要換成「公里」，一不小心就會出錯。

台中市居仁國中施姓考生說，今年幾何題型考得比去年多、也比較難，且由於題幹比較長，包裝太多資訊，考生要先過濾有用資訊，才有機會拿分。