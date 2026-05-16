115國中會考第一天 考生：社會這題難回答、數學比模擬考簡單

國中會考數學科，考生認為，今年整體難度適中，題型與歷屆相近，基本觀念扎實、考古題有練習，應該都能順利作答，也有考生說，計算不難，題目也很生活化，但「國文感很重」，得先看懂題意才能解題。

2026-05-16 12:51