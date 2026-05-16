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115國中會考第一天 考生：社會這題難回答、數學比模擬考簡單
國中會考今天第一天考試，上午考社會、數學兩學科。台南市新豐高中考場有附近仁德、歸仁、關廟、沙崙國中學生應考，不少考生認為這次考試題目並沒有非常困難、尤其數學「比學校模擬考還要簡單」。
雖然許多考生表示這兩科的題目並沒有很讓人意外的內容，尤其數學多數題型模擬考都曾見過，分數應該不會太低。不過還是有仁德國中考生表示「社會科題目有點難」，沙崙國中則有考生認為，社會科最後一題題目內容比較不容易理解、較難申論完整回答。
歸仁警分局上午派員警到新豐高中考場駐守、四周巡邏考。員警說，今天考場秩序良好沒有傳出違規。
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