115會考社會／圖表題逾半、試題難易適中 台農損、法臭蟲危機入題

國中教育會考今天第1節考社會，試題編排由淺而深，圖表題占比逾半，取材生活化、連結時事新聞，例如台灣的災害農損、環保消費、法國臭蟲危機等入題。

115年國中教育會考今天舉行第1天考試，第1節考社會，國中會考第1天並未公布試題，教育部於社會科考完後邀請國中教師協助解析試題。

新北市中平國中地理科教師賈生玲表示，今年會考社會科試題均為選擇題，共有54題，圖表題占比超過50%；試題重視學生閱讀圖像、表格與資料訊息的能力，試題設計兼顧文字閱讀、圖像判讀、表格分析與題組整合能力。

試題特色方面，賈生玲提到，試題編排由淺入深，難易適中，部分試題強調跨科整合與資料解讀能力，考生需具備統整與轉譯知識能力，才能判斷題意並作答；今年試題並非單純考記憶，著重考生能否理解概念、閱讀材料、判讀資訊，題幹文字量與過去相近，可於時間內完成作答。

社會科試題除了文字敘述，也運用圖表、照片、地圖、 統計資料等不同形式呈現資訊，例如第29題以台灣地名中的「坑」，結合等高線河谷意圖為素材，第40題則以1750年至1850年代各國船隻航海日誌繪製的航行軌跡圖為素材。

賈生玲指出，今年會考試題取材生活化，例如第1題以2024年7月某次災害造成的全台農業損失為素材；第12題則以2023年法國爆發臭蟲危機為例，希望學生將課堂學習內容與真實生活經驗連結。

高雄市明義國中歷史科教師陳莉婷說明，社會試題強調地理、歷史、公民與社會的跨科整合，例如第15題以位於海拔2000多公尺的美洲古文明古城遺跡為素材，為避免建物在地震中倒塌，該古城發展出特殊建築工法，學生須結合歷史知識和地理上對古文明位置與地震帶分布的理解。

今年部分試題也連結時事新聞，高雄市路竹國中公民與社會科教師師秀玲舉例，第38題以環保團體推出「掃了再買」APP為例，用APP掃描商品條碼，可看到製造商是否曾因違反環保法規而受罰，引導學生理解消費者選擇、企業責任、資訊公開與環境保護之間的關係。