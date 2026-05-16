花蓮光復15日淹水 國中教育會考考場暫沒受影響

花蓮縣光復鄉部分地區15日因大雨淹水。教育部表示，國中教育會考目前不受影響，光復商工考場照常，暫無出現大量缺考情形。

花蓮縣昨天因為午後大雨，支流瑪達娜溪排水不及，造成光復鄉東富村12鄰及佛祖街淹水災情，6戶民眾緊急撤離。另外，蘇花公路163公里處崇德隧道北口上邊坡因土石泥流，和仁至崇德路段一度預警性封閉。

國中教育會考今天登場，上午考完社會、數學2科。闈外辦公室主任委員王延煌告訴中央社記者，目前花蓮各校沒有回報受到天候影響。

離淹水區域最近的光復商工考場，今天第1、2節考試，各有6人缺考。王延煌表示，這6名考生來自於5所國中，沒有集中在特定區域，因此目前研判並非因天候缺考。

目前教育部統計，第一節社會科全國缺考1966人、缺考率1.08%，與去年差異不大；目前也沒有重大舞弊發生，考生零星違規，以提前翻閱試題本居多。教育部次長張廖萬堅提醒考生在接下來各節考試中，仍要遵守試場規則，謹慎應試。