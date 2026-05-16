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115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

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115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國中教育會考今天登場，上午首節考社會科。記者黃義書／攝影
國中教育會考今天登場，上午首節考社會科。記者黃義書／攝影

115年國中教育會考今明兩天登場，今天上午首節考社會科。由3名社會科教師組成的解題團隊分析，今年試題整體難易適中，圖表型試題占比超過5成，持續強調學生閱讀圖像、表格與資料訊息的能力，符合108課綱素養導向命題精神。試題除檢視學生是否具備社會領域基本知識，也著重學生能否將學科知識與生活經驗連結，並在不同情境中加以應用。

今年社會科缺考人數1966人、缺考率1.08%，與往年差異不大，去年缺考率則為1.19%；目前違規件數55件，較去年62件略減，違規態樣仍以提前翻閱試題本、攜帶非應試用品為主。針對近期花蓮地區受大雨與邊坡滑落影響，闈外辦公室主任委員王延煌表示，目前缺考考生未集中於特定區域，整體應試情況未受明顯衝擊。

公民教師師秀玲說，今年不少題目強調法律制度變遷與資料判讀能力。例如第43題以2007年《民法》修正子女姓氏規定為題，從原本以從父姓為原則，改為可由父母書面約定從父姓或從母姓，學生須根據2012年至2018年間新生兒出生登記與從母姓比例等統計資料，判斷修法後姓氏變化的合理說法。此題不僅評量學生對法律制度變遷的理解，也檢視學生是否能正確閱讀統計資料並作出合理判斷。

此外，第12題以2023年法國臭蟲危機為情境，說明臭蟲可能隨觀光客、商務旅客與國際移工跨境移動，學生須判斷其涉及的全球化與人口流動議題；第38題則結合時事，以環保團體推出「掃了再買」APP為素材，探討消費者資訊揭露、企業責任與環境保護之間的關聯，凸顯社會科知識與日常生活的連結。

歷史教師陳莉婷分析，第40題以1750年至1850年代各國船隻航海日誌的航行軌跡圖為素材，學生須結合大航海時代與殖民勢力分布知識，判讀不同國家的航行路線。跨科整合題則以第15題最具代表性，題目描述位於高海拔山脊的美洲古文明遺跡，學生必須同時運用歷史上的美洲文明知識，以及地理中的地震帶與空間分布概念，判斷古城位置，考驗跨領域統整能力。

地理教師賈生玲表示，今年試題強調圖表轉譯與資料解讀能力，例如第29題以台灣地名中的「坑」為題，搭配等高線圖判讀溪谷上、下游聚落位置，學生須結合地形概念與聚落命名邏輯作答。另如第16題，則以2016年至2019年間歐洲與亞洲之間，行經北極地區某條海運航線的航行次數統計資料為素材，引導學生思考全球暖化、航運路線變化與國際經濟活動等議題。

解題教師團隊認為，今年社會科題目文字量與往年相近，只要學生能掌握題幹關鍵資訊，並具備基本概念理解與圖表閱讀能力，應可在作答時間內順利完成。整體而言，今年試題未偏重單一版本教材，而是回歸社會領域核心概念與素養能力，著重學生能否閱讀資料、理解情境並做出合理判斷。

115會考

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