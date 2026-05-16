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115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

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115會考社會／關稅、移工時事入題！前面偏難 整體不像去年「落落長」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
社會科考生反映題目簡單。記者郭韋綺／攝影
社會科考生反映題目簡單。記者郭韋綺／攝影

國中會考社會科單選共54題，時事題多、圖表也不少，考生反映中間偏易，題目類型多元，從同婚、關稅、移工、貿易、石油議題到都入題，有人走出考場大喊超級簡單、也有人20分鐘就交卷，更多人開心直呼小確幸是題型不再落落長。

社會科今天登場，不少高雄考生認為，相較去年文字量較少、閱讀壓力降低，考起來順很多，全部單選題，真的比較好寫。

壽山國中考生陳向林表示，今年社會科前面題目稍微偏難，但後面相對簡單，整體難度大約落在「中間」，不像去年題目「落落長」，他說今年沒有手寫題、全部都是單選題，因此作答壓力較低。

三民國民中學洪姓考生分享，題目融入不少時事與社會議題，包括同性婚姻、性病傳播、外籍移工、白蝦關稅及貿易路線等內容。

其中一題以LINE對話情境切入，討論同性婚姻合法化後，性病傳染率是否上升，學生認為題目不算太難，需要從圖表與資訊判讀中選出正確答案，另也考到外籍移工對國家勞動力的影響，有幾題「滿關注移工問題」，也呼應當前全球缺工現象。

道明中學陳竑嘉表示，今年考題「偏素養導向」，單靠死背課本已經不夠，還得結合時事理解與圖表判讀能力，大多數題目還是偏向理解、應用與情境分析。

被問到如何拿高分，他說多刷題目外，平常也要多關心時事，「就是要知道現在發生什麼事情」，包括國際局勢、社會議題等，都可能成為命題方向。

今年社會科題目涉及面向相當廣，歷史科部分包括蘇美文明、甲午戰爭、18世紀貿易路線等都入題，也考驗學生閱讀理解與綜合分析能力，題目雖然偏素養，但閱讀量不像去年那麼龐大。

多數考生認為，今年題目閱讀量適中，「沒有去年那麼崩潰」，整體作答感受比去年輕鬆不少。

社會科考生反映題目簡單。記者郭韋綺／攝影
社會科考生反映題目簡單。記者郭韋綺／攝影

115會考 移工 社會科

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