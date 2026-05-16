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115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

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115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國中會考今天首節社會科。記者余采瀅／攝影
國中會考今天首節社會科。記者余采瀅／攝影

國中會考今天首節社會科，蘇丹內戰、2024年颱風等時事均入題。考生反映，今年試題圖表多，題目生活化，並結合時事，考生作答需有統整和轉譯知識的能力，光靠背誦無法拿高分。

台中市居仁國中楊姓學生表示，今年題目難易適中，題幹也沒有很長，不過時事很多，像是有一題描述災害考天氣型態，算是送分題；另一題考蘇丹內戰，給一張地圖指如果港口或是河流被封鎖會造成什麼影響？算是有比較有難度。

台中市居仁國中蔡姓學生說，社會科題目很活潑，但也有陷阱題，需要謹慎作答。他舉例有一題給圖表考博物館展覽文物，圖中有福音書故事的圖畫，問是哪裡與哪個年代出土的文物，這題需要推理，死背沒有辦法拿分數。

台中市居仁國中施姓考生反映，題目很靈活，課本背了也不見得就有用。

115會考 社會科

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