國中會考今明登場 18萬2868考生應試

115學年度國中教育會考上午登場，全國18個考區及中國考場報名人數總計18萬2868人應試。第一天考社會、數學、國文及寫作測驗，明天（第二天）考自然、英語。

設在台北市建國中學教育會考的考場，中正國中、螢橋國中各自由校長領軍，率同老師及家長會成員雙手舉加油牌，成列的站在校門口，不斷的為考生加油打氣，期待能取得好成績。

國中教育會上午登場，在台北市建國中學教育會考的考場，建國中學的考場，中正國中、螢橋國中各自由校長領軍，率同老師及家長會成員雙手舉加油牌，成列的站在校門口，不斷的為考生加油打氣。記者黃義書／攝影

國中教育會上午登場，在台北市建國中學考場外，中正國中、螢橋國中各自由校長領軍，率同老師及家長會成員雙手舉加油牌，為考生加油打氣。記者黃義書／攝影