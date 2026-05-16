國中會考登場少子化 嘉義區高中職就學率飆破150% 不怕沒學校讀

115學年度國中教育會考上午登場，嘉義區共有5250考生應試，較去年5169人微幅增加。嘉義縣市4所高中職共開設170間試場，除教育會考，嘉義區高中職免試入學作業也同步進行，由國立嘉義高工承辦，嘉工統計，嘉義區高中職整體就學機會率已達150%，不怕沒學校讀。

少子化浪潮，嘉義區近年高中職招生環境出現明顯變化。嘉工統計，嘉義區高中職整體就學機會率已達150%（核定招生名額／國中畢業生生源數） ，遠高於教育部訂定可調降班級人數的120%門檻，顯示嘉義區整體高中職資源相當充裕，學生升學壓力相對降低。

嘉義區高中職提供多元升學管道，包括職業類科特色招生、完全免試入學、永慶高中AI科技特色班、技藝優良甄審入學以及直升入學等，讓學生依照自身需求，找到最適合的學習方向。

免試入學共5700多名學生完成送件，包含其他就學區變更至嘉義區及重考生百餘人，積分審查展開，免試入學總積分，3分之2來自平時在校成績與多元表現審查，另外3分之1來自國中教育會考成績，會考表現仍是學生升學的重要依據。

教育界人士分析，在招生名額充足下，學生與家長更重視「適性發展」，不再只以明星高中為唯一目標，是更傾向依照學生興趣、性向與未來職涯規劃，選擇合適的普通高中、技術高中或特色課程。嘉義高工說，嘉義區高中職免試入學報名放榜入學報到期程：6月18日至6月25日開放網路志願選填，6月26日、29日辦理報名作業，7月7日放榜、7月9日報到。 `

嘉義區高中職免試入學作業由國立嘉義高工承辦，積分審查與會考同步展開。圖／嘉義高工提供