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國中教育會考今登場！18.2萬人上考場 注意事項看這查

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國中教育會考今登場 18.2萬人上考場 注意事項看這查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115國中教育會考今天登場，昨天下午3時至5時，考前一天開放考生看考場，建國中學考場考生在試場外觀看座位、或拍照記錄。記者陳正興／攝影
115國中教育會考今天登場，昨天下午3時至5時，考前一天開放考生看考場，建國中學考場考生在試場外觀看座位、或拍照記錄。記者陳正興／攝影

115國中教育會考今、明兩天登場。今年約18.2萬人報考，今天首節考社會科，再依序考數學、國文、寫作測驗。

教育部提醒考生，手機或智慧型手表等穿戴裝置務必放置於考場指定位置，且確實關機；保持平常心，用最穩定的狀態上場應考。

115年國中教育會考總報名人數計18萬2868人，於全台18個考區、231個考場應試。教育部表示，會考是許多學生人生第一次參加大型考試，感到緊張很正常，也建議家長也可以多留意孩子的情緒，給予支持與鼓勵。

教育部也提醒考生，電子產品、量角器、計算紙等非應試用品，不可以帶到座位應試，如攜帶手機、智慧型手表、智慧型手環、智慧眼鏡等電子或穿戴式裝置，依考場規定放在指定位置，並確實關機。

教育部也表示，可攜帶的應試用品包括准考證、2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水筆、修正液或修正帶、圓規、直尺、三角板等，出門應考前務必檢查；也提醒考生，直尺、三角板使用只有一般量測刻度及數字的款式，不要攜帶量角器或有量角器功能的文具。

115國中教育會考將今天登場，昨天下午3時至5時，考前一天開放考生看考場，建國中學考場外面有大批考生準備進入，觀看考場。記者陳正興／攝影
115國中教育會考將今天登場，昨天下午3時至5時，考前一天開放考生看考場，建國中學考場外面有大批考生準備進入，觀看考場。記者陳正興／攝影

115國中教育會考將今天登場，昨天下午3時至5時，考前一天開放考生看考場，建國中學考場入口門上吊了顆大粽子，考生伸手觸碰，預祝包中好學校。記者陳正興／攝影
115國中教育會考將今天登場，昨天下午3時至5時，考前一天開放考生看考場，建國中學考場入口門上吊了顆大粽子，考生伸手觸碰，預祝包中好學校。記者陳正興／攝影

115會考 國中教育會考 教育部

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