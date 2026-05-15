嘉義區國中會考周末登場 5250名考生人數較去年略增
115年國中教育會考將5月16、17日舉行，嘉義區今年共有5250名考生應試，較去年5169人微幅增加，開設170間考場，由嘉義高中承辦，嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中等校皆提供場地，縣長翁章梁今至民雄農工視察考場整備情形，並替考生加油打氣。
翁章梁在教育處人員陪同下，了解考場動線、教室照明、冷氣及應變中心運作情形，要求各項試務工作到位，提供考生穩定舒適的應試環境。民雄農工今年共有來自民雄、新港、大林及溪口國中等667名考生應試，校方已提前完成照明及冷氣等電力壓力測試。
嘉義高中表示，今年嘉義區開設170間教室，考場包括嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中，考生人數5250人較去年增加；另提醒考生，今年新增智慧眼鏡、智慧手環及智慧戒指等新興電子設備檢查，呼籲切勿攜帶違規用品進入試場，以免影響成績。
嘉義高中指出，校內樹人堂休息區完成整修，今年首度迎接會考生使用，今天下午3時起開放考生查看試場，提前熟悉環境與座位，但不開放進入教室。教育處提醒，考試務必攜帶准考證，不得攜帶手機、數位手環及智慧型眼鏡進入考場，建議配戴指針式手錶。
翁章梁表示，會考是學生人生重要階段之一，希望考生沉著應對、發揮平時實力，也呼籲家長不要給孩子過多壓力，多給予鼓勵支持，現今社會「行行出狀元」，讀書不是唯一道路，但基本學力與知識訓練仍十分重要，期望考生發揮實力與良好態度，盡力面對。
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