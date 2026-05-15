快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考登場 台南學校推「祝福應援套餐」為考生加油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供
台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供

國中教育會考明天登場，為替考生加油打氣，台南市營養師與校廚團隊用心準備加分套餐，透過兼具寓意與營養的餐點，幫助學生補充體力、穩定精神，推出別具巧思的「祝福應援套餐」，每一道料理不僅兼顧營養均衡，更蘊含師長對孩子們「勢在必得」的深深期許。

教育局長鄭新輝表示，台南市學校營養師平時除了入班推動營養教育，也會配合節慶與特出活動設計特色菜單，以均衡飲食為基礎，結合在地食材與飲食文化，培養學生健康飲食觀念。「祝福應援套餐」希望孩子們在備考期間舒緩壓力、補充元氣，以自信從容的心情迎接挑戰。

將軍國中以均衡營養和諧音哏為發想，推出象徵分數節節高升的「高昇排骨」，以及考運滿載的「紅豆包、好彩頭鮮筍湯」，讓考生從餐點中獲得滿滿能量與好運。

白河國中則以創意菜名為學生應援，供應「烤」雞翅、「豉」汁豆腐、「筍」絲炒高「麗」菜與「甘芭茶」，取其諧音「考試順利」、「加油」。不僅提供優質蛋白質維持體力及專注力，更透過富含維生素C與膳食纖維的飲品，幫助學生調適身心，以最佳狀態迎戰會考、馬到成功。

復興國中規畫兩階段「神助攻特餐」，第一階段「祭孔加持．金榜題名特餐」，提供象徵「包高中」的特色套餐，搭配蔥油雞腿與芹香菜頭湯，寓意啟發智慧、迎來好彩頭；第二階段「勢在必得．加分套餐」，準備元氣滿滿的滿福堡餐與豆漿，象徵「都將成功」，預示勝利就在不遠處！

教育局表示，會考是展現國中三年努力成果的重要時刻，學生面對課業壓力與期待，難免感到緊張，因此透過充滿寓意與溫暖的營養午餐，傳遞學校最真誠的陪伴與支持。

台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供
台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供

台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供
台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供

台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供
台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供

115會考

延伸閱讀

張善政宣布桃園營養午餐補助再加6元 「飯店級」美食也入菜

台東營養午餐升級 家長安心 學生期待開學新菜色

國中會考將登場 盧秀燕：台中會考專車持續服務

國中會考下午3時看考場 教育部籲睡飽、平常心

相關新聞

國中教育會考今下午看考場 教育部提醒「不可攜帶入座」物品

115國中教育會考將於明天登場，依照往例，今天下午3時至5時考前一天開放考生看考場。教育部也提醒考生，手機或智慧型手表等穿戴裝置，務必放置於考場指定位置，且確實關機；考前早睡早起、保持平常心，用最穩定的狀態上場應考。

整理包／115國中教育會考倒數1天！今下午開放看考場 文具規範、高分關鍵全掌握

115年國中教育會考倒數逼近，將於5月16日（六）、17日（日）兩天舉行。《聯合新聞網》彙整考試時程、注意事項、命題趨勢及答題訣竅等，助考生衝刺拿高分。

會考祈福兩樣情！家長見行天宮「1驚喜」直呼感動 這廟宇遭砸波及文昌燈

本周末即將迎來115年國中教育會考，不少家長會到廟宇參拜，替考生祈求好運。近日就有一位家長在社群平台分享，自己前往行天宮為孩子求取文具，原以為廟方贈送的直尺印有字樣，無法帶進考場，沒想到回家整理時…

國中會考倒數…「3大地雷食物」先別吃！ 國文女神曝「忌食名單」能避就避

國中會考本周末登場，被封為「國文女神」的高雄市七賢國中老師蔡思怡，近日拍短影音提醒考生最後衝刺階段顧好飲食、作息，最要忌口高澱粉、熱量炸彈的台式飯糰，笑稱是「不需處方箋的安眠藥」，生食、冰品也別碰，引發考生和家長共鳴。

會考作文腦袋空白？社會科老師教「萬用開頭」：包你4級分起跳

115學年度國中教育會考將於5月16日至5月17日舉行，考生除了要準備基本學科外，如何寫作文也是其中一個難點。一名社會科老師發文，分享寫作文時的「萬用開頭」，他以英國著名小說家名言作為第一段開頭，指出此句型無論什麼題目就能帶入，「包你4級分起跳」。對此，網友們紛紛表示這招「很經典」，但也有國文老師提醒如果此開頭用的人太多分數恐怕會下降。

嘉義區國中會考周末登場 5250名考生人數較去年略增

115年國中教育會考將5月16、17日舉行，嘉義區今年共有5250名考生應試，較去年5169人微幅增加，開設170間考場，由嘉義高中承辦，嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中等校皆提供場地，縣長翁章梁今至民雄農工視察考場整備情形，並替考生加油打氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。