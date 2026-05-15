國中會考登場 台南學校推「祝福應援套餐」為考生加油

國中教育會考明天登場，為替考生加油打氣，台南市營養師與校廚團隊用心準備加分套餐，透過兼具寓意與營養的餐點，幫助學生補充體力、穩定精神，推出別具巧思的「祝福應援套餐」，每一道料理不僅兼顧營養均衡，更蘊含師長對孩子們「勢在必得」的深深期許。

教育局長鄭新輝表示，台南市學校營養師平時除了入班推動營養教育，也會配合節慶與特出活動設計特色菜單，以均衡飲食為基礎，結合在地食材與飲食文化，培養學生健康飲食觀念。「祝福應援套餐」希望孩子們在備考期間舒緩壓力、補充元氣，以自信從容的心情迎接挑戰。

將軍國中以均衡營養和諧音哏為發想，推出象徵分數節節高升的「高昇排骨」，以及考運滿載的「紅豆包、好彩頭鮮筍湯」，讓考生從餐點中獲得滿滿能量與好運。

白河國中則以創意菜名為學生應援，供應「烤」雞翅、「豉」汁豆腐、「筍」絲炒高「麗」菜與「甘芭茶」，取其諧音「考試順利」、「加油」。不僅提供優質蛋白質維持體力及專注力，更透過富含維生素C與膳食纖維的飲品，幫助學生調適身心，以最佳狀態迎戰會考、馬到成功。

復興國中規畫兩階段「神助攻特餐」，第一階段「祭孔加持．金榜題名特餐」，提供象徵「包高中」的特色套餐，搭配蔥油雞腿與芹香菜頭湯，寓意啟發智慧、迎來好彩頭；第二階段「勢在必得．加分套餐」，準備元氣滿滿的滿福堡餐與豆漿，象徵「都將成功」，預示勝利就在不遠處！

教育局表示，會考是展現國中三年努力成果的重要時刻，學生面對課業壓力與期待，難免感到緊張，因此透過充滿寓意與溫暖的營養午餐，傳遞學校最真誠的陪伴與支持。

台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供

台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供

台南市營養午餐推出「祝福應援餐」，吃出好運與信心，陪學生迎戰會考。圖／台南市教育局提供