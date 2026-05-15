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國中教育會考今下午看考場 教育部提醒「不可攜帶入座」物品

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場。圖／聯合報系資料照片
115學年國中教育會考將在5月16日、5月17日登場。圖／聯合報系資料照片

115國中教育會考將於明天登場，依照往例，今天下午3時至5時考前一天開放考生看考場。教育部也提醒考生，手機或智慧型手表等穿戴裝置，務必放置於考場指定位置，且確實關機；考前早睡早起、保持平常心，用最穩定的狀態上場應考。

115年國中教育會考總報名人數計18萬2868人，將於全台18個考區、231個考場應試。今天下午3時至5時開放查看考場，但全國試務會表示，考生今天下午可進入考場學校、前往應考教室，但為了維護環境品質，不能進入教室內，只開放在外察看。

教育部官方臉書則請出4名「歷史大神」，包括孔子、牛頓、愛因斯坦、諸葛亮，從其人格特質與歷史成就出發，給予考生最後階段衝刺建議。如牛頓「每一題都有解法，每個物體都有作用力」，致敬牛頓「作用力與反作用力」定律，也提醒考生，拿到試卷時務必冷靜分析，答案就會慢慢接近。

教育部也提醒考生，考前記得早睡早起、吃飽睡飽，保持平常心，用最穩定的狀態上場。但須留意，電子產品、量角器、計算紙等非應試用品，不可以帶到座位應試，如攜帶手機、智慧型手表、智慧型手環、智慧眼鏡等電子或穿戴式裝置，請依考場規定放在指定位置，並確實關機。

教育部也表示，可攜帶的應試用品包括准考證、2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水筆、修正液或修正帶、圓規、直尺、三角板等，出門應考前務必檢查；也提醒考生，直尺、三角板使用只有一般量測刻度及數字的款式，不要攜帶量角器或有量角器功能的文具。也提醒家長多留意子女情緒、給予支持與鼓勵。

教育部官方臉書請出4名「歷史大神」，包括孔子、牛頓、愛因斯坦、諸葛亮，從其人格特質與歷史成就出發，給予考生最後階段衝刺建議。圖／翻攝自教育部
教育部官方臉書請出4名「歷史大神」，包括孔子、牛頓、愛因斯坦、諸葛亮，從其人格特質與歷史成就出發，給予考生最後階段衝刺建議。圖／翻攝自教育部

115會考

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