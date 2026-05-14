快訊

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考將登場 新北交通局開放14考場周邊紅線臨停

中央社／ 新北14日電
115年國中教育會考16日、17日舉行，新北市交通局開放新北14所考場周邊紅線供家長臨停接送。會考示意圖。圖／聯合報系資料照片
115年國中教育會考16日、17日舉行，新北市交通局開放新北14所考場周邊紅線供家長臨停接送。會考示意圖。圖／聯合報系資料照片

115年國中教育會考16日、17日舉行，新北市交通局開放新北14所考場周邊紅線供家長臨停接送，但路口10公尺內、公車站等處仍禁止停車。

新北市交通局今天發布新聞稿，5月16日上午7時至下午5時，及5月17日上午7時至下午1時止，淡水商工、林口高中、明德高中、鶯歌工商、丹鳳高中、泰山高中、三民高中、新北高中、新莊高中、恆毅高中、新北高工、中和高中、錦和高中及永平高中等14所考場周邊部分路段，開放紅線臨時停車，部分人行道則開放機慢車臨時停放，並以斜向停放一列為限，且應保持1.8公尺以上人行空間。

但交通局提醒，路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙人車通行的路段仍禁止停車。

各考場開放紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍為，淡水商工的商工路部分路段；林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段；鶯歌工商的中正三路部分路段；新莊區丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段、恆毅高中前的中正路部分路段；泰山高中的辭修路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段；土城區新北高工的明德路2段部分路段；中和區錦和高中的錦和路部分路段、中和高中的連城路；永和區永平高中的仁愛路和永平路部分路段。

交通局表示，已協調公車業者加密班次，呼籲考生與家長多利用大眾運輸前往。接送車輛需配合現場交通指揮，如有長時間停車需求應停放在附近停車場，警方將加強違規取締。

115會考

延伸閱讀

國中會考周六登場 新北2萬8929名考生應試

國中會考將登場 盧秀燕：台中會考專車持續服務

「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中

影／大貨車運將注意 淡江大橋通車首日開出12張誤闖罰單

相關新聞

國中教育會考16、17日登場 明天開放看考場注意事項一次看

115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，全國18萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試。教育部表示，明天5月15日考前一天下午3時至5時開放看考場，但為維護試場環境品質，查看時不得進入試場，也提醒考生注意考場位置和交通狀況，應考當天及早出門，避免交通壅塞。

會考文具規則注意！家長翻出「傳統指針手錶」仍被打槍

這周六、日（5月17日、18日）迎來115年國中教育會考，考生們須遵守考場規定，注意攜帶的文具用品，以免因不符規範受罰，影響自己的權益與未來。

會考作文腦袋空白？社會科老師教「萬用開頭」：包你4級分起跳

115學年度國中教育會考將於5月16日至5月17日舉行，考生除了要準備基本學科外，如何寫作文也是其中一個難點。一名社會科老師發文，分享寫作文時的「萬用開頭」，他以英國著名小說家名言作為第一段開頭，指出此句型無論什麼題目就能帶入，「包你4級分起跳」。對此，網友們紛紛表示這招「很經典」，但也有國文老師提醒如果此開頭用的人太多分數恐怕會下降。

會考祈福兩樣情！家長見行天宮「1驚喜」直呼感動 這廟宇遭砸波及文昌燈

本周末即將迎來115年國中教育會考，不少家長會到廟宇參拜，替考生祈求好運。近日就有一位家長在社群平台分享，自己前往行天宮為孩子求取文具，原以為廟方贈送的直尺印有字樣，無法帶進考場，沒想到回家整理時…

國中會考倒數…「3大地雷食物」先別吃！ 國文女神曝「忌食名單」能避就避

國中會考本周末登場，被封為「國文女神」的高雄市七賢國中老師蔡思怡，近日拍短影音提醒考生最後衝刺階段顧好飲食、作息，最要忌口高澱粉、熱量炸彈的台式飯糰，笑稱是「不需處方箋的安眠藥」，生食、冰品也別碰，引發考生和家長共鳴。

115會考將登場！學生學業壓力大…研究揭青少年憂鬱、自傷風險延續到成年

國中教育會考將於本周末登場，全台考生進入最後衝刺階段，在拚成績的同時，青少年的心理健康問題再度受到關注。董氏基金會引用國際研究提醒，15歲時若長期承受過大學業壓力，不僅容易出現憂鬱症狀，甚至自傷風險也可能一路延續到成年初期，家長與師長別讓「求好心切」變成壓垮孩子的最後一根稻草。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。