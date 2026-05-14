國中會考將登場 新北交通局開放14考場周邊紅線臨停

115年國中教育會考16日、17日舉行，新北市交通局開放新北14所考場周邊紅線供家長臨停接送，但路口10公尺內、公車站等處仍禁止停車。

新北市交通局今天發布新聞稿，5月16日上午7時至下午5時，及5月17日上午7時至下午1時止，淡水商工、林口高中、明德高中、鶯歌工商、丹鳳高中、泰山高中、三民高中、新北高中、新莊高中、恆毅高中、新北高工、中和高中、錦和高中及永平高中等14所考場周邊部分路段，開放紅線臨時停車，部分人行道則開放機慢車臨時停放，並以斜向停放一列為限，且應保持1.8公尺以上人行空間。

但交通局提醒，路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙人車通行的路段仍禁止停車。

各考場開放紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍為，淡水商工的商工路部分路段；林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段；鶯歌工商的中正三路部分路段；新莊區丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段、恆毅高中前的中正路部分路段；泰山高中的辭修路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段；土城區新北高工的明德路2段部分路段；中和區錦和高中的錦和路部分路段、中和高中的連城路；永和區永平高中的仁愛路和永平路部分路段。

交通局表示，已協調公車業者加密班次，呼籲考生與家長多利用大眾運輸前往。接送車輛需配合現場交通指揮，如有長時間停車需求應停放在附近停車場，警方將加強違規取締。