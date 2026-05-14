會考祈福兩樣情！家長見行天宮「1驚喜」直呼感動 這廟宇遭砸波及文昌燈
本周末即將迎來115年國中教育會考，不少家長會到廟宇參拜，替考生祈求好運。近日就有一位家長在社群平台分享，自己前往行天宮為孩子求取文具，原以為廟方贈送的直尺印有字樣，無法帶進考場，沒想到回家整理時才發現行天宮的「貼心驚喜」，令她大為感動。
一位家長在Threads上發文，表示自己到行天宮參拜，替自家孩子求取內含原子筆、2B鉛筆、橡皮擦、尺和鉛筆盒等應考文具「考生文具組」；由於大考對於應試文具有較為嚴格的規定，原PO起初看到直尺上印有字樣，心裡還暗自覺得可惜，認為這把尺可能無法帶進考場。
直到回家整理文具時，原PO才驚覺廟方竟然一次準備了「兩把尺」，一把印有行天宮字樣作為紀念，另一把則完全符合考試規定，只有標記量測用刻度及數字，此外，原PO也補充廟方選用的文具皆為口碑好、好用的品牌，讓她忍不住直呼「好感動」。
貼文曝光後，網友紛紛直讚廟方的用心，也有許多網友祝福會考生考試順利、心想事成，，溫馨的互動也為考前的緊張氛圍注入一股暖流。
考前必看試場規則！
而根據行天宮官方網站以及臉書透露，行天宮的主神關聖帝君，又被稱「南天文衡聖帝」，與孚佑帝君、文昌帝君、 魁斗星君及朱衣神君，尊稱為「五文昌」，因護佑讀書人金榜題名而受到崇奉。行天宮特地準備「考生文具組」，希望透過神明的加持，給予考生關懷，增加信心、發揮潛能。目前考生可至行天宮三宮請領，向恩主公祈求考試順利。
考前家長和考生尋求宗教慰藉以求心安，然而並非所有祈福過程都如此平順。台中四大媽祖廟之一的南屯萬和宮近日驚傳意外，一名男子於12日突然闖入並失控砸廟，導致虎邊文昌帝君旁的燈座被推倒，甚至連正殿神像也受到波及。由於本周國中會考與各項大考在即，廟方粗估此舉恐影響上萬名點燈考生，讓原本的祈福氛圍蒙上一層陰影。
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