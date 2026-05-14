會考將至 研究揭15歲壓力恐增成年憂鬱自傷風險

國中會考將於16、17日登場，拚成績也要顧心理健康，董氏基金會引用國際研究提醒，15歲時若長期承受過大學業壓力，憂鬱與自傷風險增，且延續至成年，莫讓求好心切成為最後一根稻草。

根據2026年2月刊登於「刺胳針：兒童與青少年健康」的研究，英國倫敦大學研究分析4714名青少年資料，追蹤其15歲面臨英國一般中等教育證書考試（GCSE，類似台灣國中會考）時的學業壓力情況，並持續觀察其16至22歲的憂鬱症狀，以及16至24歲間的自傷行為。

研究結果顯示，15歲時學業壓力愈高，之後出現憂鬱症狀與自傷行為的風險也愈高，影響並非短暫，可能一路延續至成年。另外，若學業壓力量表分數每增加1分，自傷風險便增加8%。

「這項結果凸顯，青少年階段的壓力經驗，可能對心理健康留下長遠影響。」董氏基金會近期透過新聞稿提醒，在AI崛起的年代，家長可以透過鼓勵方式，與孩子一起體驗與探索課題，讓孩子在學習過程中感到快樂和成就，也多了陪伴。

兒童青少年精神科醫師陳質采指出，學業壓力其實是一種可被調整的風險因子，並非完全無法改善。董氏基金會過去調查也發現，課業考試、對未來的不確定感以及人際問題，是台灣國高中生最常見的壓力來源。

陳質采強調，適度壓力確實能刺激學習，但若壓力大到超出孩子可負荷範圍，便可能演變成傷害心理健康的「毒性壓力」，真正重要的並非一味降低期待，而是協助孩子建立「合理可達成」的目標，避免長期陷入「永遠做不到、覺得自己很差」的挫敗感。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨建議，家長可從4大面向觀察孩子是否已經「撐不住」，包括壓力是否從偶爾變成天天存在、作息與食慾是否出現異常、對原本有興趣的事情逐漸失去熱情，以及是否頻繁出現頭痛、腸胃不適、肩頸痠痛等身體警訊。若發現孩子長期處於情緒低落或疲憊狀態，應及早關心並尋求協助。

董氏基金會呼籲，除了家庭支持外，學校端若能提供更多元的升學與學習選擇，並重視技藝與不同能力發展，營造更友善的學習環境，才能真正幫助孩子減輕壓力，避免憂鬱與自傷風險持續惡化。