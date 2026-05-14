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會考文具規則注意！家長翻出「傳統指針手錶」仍被打槍
這周六、日（5月17日、18日）迎來115年國中教育會考，考生們須遵守考場規定，注意攜帶的文具用品，以免因不符規範受罰，影響自己的權益與未來。
《聯合新聞網》整理了115會考的考場時程、文具規範、教師重點衝刺整理包，考生不得攜帶非應試用品進入試場，不可攜帶具有傳輸、通訊、照相、計算的智慧型手錶，僅能隨身攜帶一般手錶或解除響鈴功能的電子錶。
關於手錶的嚴格規定是為防範舞弊行為，使用傳統指針手錶最為保險，不過一名家長在臉書表示，為了孩子會考，在家中找到唯一一支傳統指針手錶仍被打槍，因為錶面上的刻度並非數字，而是中文的子丑寅卯，孩子還是得去買符合規定的錶。
根據會考違規處理要點說明，若有舞弊行為輕則單科不予計分、重則取消考試資格，而考試期間考生電子錶發出聲響者，五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。
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