會考作文腦袋空白？社會科老師教「萬用開頭」：包你4級分起跳

115學年度國中教育會考將於5月16日至5月17日舉行，考生除了要準備基本學科外，如何寫作文也是其中一個難點。一名社會科老師發文，分享寫作文時的「萬用開頭」，他以英國著名小說家名言作為第一段開頭，指出此句型無論什麼題目就能帶入，「包你4級分起跳」。對此，網友們紛紛表示這招「很經典」，但也有國文老師提醒，如果此開頭用的人太多分數恐怕會下降。

一名網友在Threads發文，表示臨近國中會考，他身為社會科老師分享一個從小用到大的萬用作文開頭：「英國大文豪狄更斯，在名著『雙城記』中提到：『那是最好的世代，也是最壞的世代』，但我認為這是『XX的世代』」。

該老師提到，如果考試時太過緊張導致腦筋一片空白，什麼也思考不了的話，作文第一段直接套用此段話就可以了，什麼題目都適用，「包你4級分起跳」。

此文一出，有不少網友指出這招非常經典，英文作文也可以套用，「這招我只在小時候用過，高中開始就有點討厭這麼寫」、「這招真的經典到不行，我以前考試也背過這句，開頭真的會變超有氣勢」、「我英文補習班老師也教這個」、「今天國文老師剛說」。

有國文老師表達佩服之意，但也指出，如果使用這段話的考生太多，分數一定會下降，之前網路上爆紅的「桂花釀」作文哏便是前車之鑑。「凡事豫則立，不豫則廢」，他認為考作文前多準備萬用開頭很好，特別是考試時的確容易大腦空白。最後則提醒書名號是「《》」，考試時不要忘記了。

還有網友分享英文作文的另一個萬用開頭：「有一天我在房間待著，突然我爸走進來，跟我說：兒子，當年你爺爺跟我說」，後面就接跟題目相關的東西就好，此方法是補習班老師教的，同樣很好用。

寫好作文除了引用名人佳句外，有老師分享其他5個策略，分別是務必要扣題、設計排比句、不要寫到忘我、保持正面的想法與不要用過於氾濫的論點，並建議看到題目後花2到3分鐘詳讀寫作導引、字數約600字最合適、段落則分成4或5段最好。