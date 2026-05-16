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國中教育會考今登場！18.2萬人上考場 注意事項看這查

不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答

聯合新聞網／ udn文教
115年國中教育會考在5月16（六）及17（日）兩日登場。聯合報資料照／記者林俊良攝影
115年國中教育會考在5月16（六）及17（日）兩日登場。聯合報資料照／記者林俊良攝影

115年國中教育會考於5月16（六）及17（日）登場，據教育部公告，今年全國18個考區及大陸考場總報名人數計18萬2,868人，與去年的17萬5247人相比，增加7621人。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

台灣師範大學心測中心將在17日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公布為準。

考前總複習

考試科目及時間表

會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會
會考時程表。圖／擷取自國中教育會考全國事務會

各科考題難易與試題分析

社會

數學

國文

寫作測驗

自然

英文

英語聽力

五科解答

115年會考解答

科目參考解答官方資料
社會查看試題解答
數學查看試題解答
國文國綜國寫試題解答
自然查看試題解答
英語查看試題解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心
*若找不到網頁表示尚未公布

落點預估

115會考 國文科 數學科 英文科 自然科 社會科 解答

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