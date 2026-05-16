不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答

115國中教育會考將於明天登場，依照往例，今天下午3時至5時考前一天開放考生看考場。教育部也提醒考生，手機或智慧型手表等穿戴裝置，務必放置於考場指定位置，且確實關機；考前早睡早起、保持平常心，用最穩定的狀態上場應考。

2026-05-15 12:21