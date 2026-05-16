不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答
115年國中教育會考於5月16（六）及17（日）登場，據教育部公告，今年全國18個考區及大陸考場總報名人數計18萬2,868人，與去年的17萬5247人相比，增加7621人。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。
台灣師範大學心測中心將在17日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公布為準。
考試科目及時間表
各科考題難易與試題分析
社會
數學
國文
寫作測驗
自然
英文
英語聽力
五科解答
落點預估
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