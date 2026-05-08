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補教協會供會考重點整理 作文重融合資訊、表達立場

中央社／ 台北8日電
國中教育會考即將於本月16日、17日登場，中華民國補習教育協會在YouTube頻道提供免費考前重點整理影片。其中國文作文在AI的衝擊下，近年趨勢更重視融合資訊、表達立場。 示意圖／AI生成
國中教育會考即將於本月16日、17日登場，中華民國補習教育協會在YouTube頻道提供免費考前重點整理影片。其中國文作文在AI的衝擊下，近年趨勢更重視融合資訊、表達立場。 示意圖／AI生成

國中教育會考即將於本月16日、17日登場，中華民國補習教育協會在YouTube頻道提供免費考前重點整理影片。其中國文作文在AI的衝擊下，近年趨勢更重視融合資訊、表達立場。

中華民國補習教育協會（以下簡稱協會）今天發布新聞稿指出，會考進入衝刺黃金期，考生與家長面臨焦慮與壓力，協會集結全台5大領域名師團隊，透過免費影片解析出題趨勢。

易學國文團隊教師易修在影片指出，AI時代來臨，在接受爆量資訊的當下，會考作文更注重如何融合資訊，發表對社會事件的主觀看法。建議考生們多關注時事，和身邊同學討論不同的立場，並問問自己有什麼想法。

易修舉例，考題可能會請考生寫一封信給校長，發表對教育制度的看法，這時就需要考生基於觀察選擇立場，並表達自己看法，這也是當下課綱與會考希望考生們具備的能力。

黃易資優數學團隊教師黃易則提醒4大必考單元，包含標準分解式與分數四則運算、平方根與勾股定理、相似形與比例線段以及機率與統計。

其中機率與統計部分，黃易點出，出題範圍包含國一、國二的統計圖表，以及國三的統計計算和分析，考驗考生生活素養。相關資訊可參考中華民國補習教育協會YouTube頻道。

115會考 作文 國文 補教

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