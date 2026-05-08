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115國中會考要帶圓規嗎？前輩給建議 直尺、三角板需留意規定
115年度國中教育會考將於母親節後舉行，5月16日（六）、17日（日）可說是全台國三生最重要的兩天。
面對即將到來的會考，考生們需注意考場規定，不論準備得多齊全、讀了多少書，若因觸犯規則導致扣分，三年苦讀將毀於一旦、得不償失。
會考也有針對文具的規定，其中「圓規」在Threads上引起討論。根據規定，並沒有禁止攜帶圓規入場，但部分考生對於考試時究竟會不會使用到圓規感到疑惑，對此許多過來人表示「帶著比較保險」，畢竟每年考題不一樣，雖然不一定會用上，總比需要時卻沒有還要好。
《聯合新聞網》整理了115會考的考場時程、規範、教師重點衝刺整理包，除了圓規，直尺、三角板也可攜帶，但要注意，直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，且不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，電子用品則應於考試開始前放置於試場前後方，且須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。
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